Hamlescher feiern Treffen in Heilbronn

Rund 300 Hamlescher und deren Freunde sind der Einladung des Vereins Hamlesch e.V. gefolgt und haben nach langer Pause am ersten Juliwochenende wieder ihr Treffen in der Heilbronner Böllingertalhalle gefeiert.

Das gemeinsame Gruppenfoto ist Programmpunkt bei jedem Hamlescher Treffen. Foto: Jürgen Binder

Michael Eberle, Vorsitzender des Vereins Hamlesch e.V., begrüßte im Namen des Organisationsteams die aus dem gesamten Bundesgebiet angereisten Gäste und berichtete über die Tätigkeit des HOG-Vereins. Der Verein Hamlesch e.V. hat mittlerweile über 130 Mitglieder, weitere Beitrittserklärungen werden aber gerne noch angenommen.Beim Heimattag in Dinkelsbühl hat der Verein erneut an dem Trachtenumzug teilgenommen und mit einer altermäßig gut gemischten Gruppe, bestehend aus rund 30 Personen, ein schönes Bild abgegeben. Außerdem wurden die Landsleute, die noch in Hamlesch und im Altersheim in Hermannstadt leben, zu Weihnachten mit einem Päckchen bedacht. Diese Aktion soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden, denn sie signalisiert vor allem, dass die noch in Siebenbürgen lebenden Landsleute nicht vergessen sind. Außerdem berichtete Eberle über die Sanierungsarbeiten am Friedhof. Der Eingangsbereich des Friedhofs, also die komplette Frontmauer und das Tor, sind saniert worden. Als Erstes wurden der Gehweg vor dem gesamten Friedhof vom Grasbewuchs befreit und die Abflüsse auf beiden Seiten der Mauer freigelegt. Diese Arbeiten wurden von Michael und Moni Weber (Hansmichel) mit fleißiger Unterstützung von Michaels Schwiegervater und dessen Nachbar sowie von Johann und Andreas Astner und unserem Kassier Wilhelm Feierabend geleistet. Danach wurden die beiden Tannen gefällt, die Friedhofsmauer wurde verputzt sowie das Tor ausgebessert und lackiert. Die Ersatzbleche für den unteren Bereich des Tors hat Stefan Buortesch gestiftet, die Farbe sein Bruder Georg. Ein herzlicher Dank geht an alle für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit sowie an diejenigen, die mit ihren Spenden die Arbeit unterstützt haben. Weitere Spenden zur Erhaltung unserer Andenken in Hamlesch sind herzlich willkommen.Wie auch die letzten Jahre wurde das Treffen mit einem Gottesdienst eingeleitet, den der ortsansässige Pfarrer der Gemeinde Biberach-Kirchhausen-Fürfeld, Erhard Mayer, zelebriert hat, musikalisch begleitet von der langjährigen Organistin Dorothea Häfner.Das anschließende Kaffee- und Kuchenbüfett wurde von den Gästen sehr gut angenommen. Ein besonderer Dank geht an die vielen Bäckerinnen, die diese vielfältige Auswahl möglich gemacht haben.Ein fester Programmpunkt des Hamlescher Treffens ist der Fototermin vor der Halle. Trachtenträger und nicht nur versammeln sich zu einem gemeinsamen Gruppenbild (siehe oben). Weitere Bilder vom Treffen können auf der Internetseite des Vereins www.hamlesch.de angeklickt werden.Ein weiterer Höhepunkt des Treffens war sicherlich der Aufmarsch aller Trachtenträger. Es folgte anschließend das gemeinsame Singen im Kreis, begleitet von Mathias Schaser an der Ziehharmonika. Bei dieser liebgewonnenen Tradition werden altbekannte Weisen angestimmt, wie das Siebenbürgen-Lied oder „Hoamlesch eas en hiesch Gemien“. Viele Texte dieser gerne gesungenen Lieder sind auch auf der Internetseite des Vereins www.hamlesch.de zu finden.Neben der reibungslosen Organisation hat auch die gute Bewirtung dazu beigetragen, dass dieses Hamlescher Treffen nach vier Jahren Zwangspause zu einem gelungenen Fest des Wiedersehens geworden ist. So ist es nicht verwunderlich, dass bis weit nach Mitternacht zu Klängen der Nova-Band gefeiert wurde. Daher bleibt nur noch übrig, dem Vorstand des Vereins Hamlesch e.V. mit ihren Familien und den vielen freiwilligen Helfern Danke zu sagen für die hervorragende Arbeit. In diesem Sinn: God erholt Ech und bis zum nächsten Mal.

Jürgen Binder