Großprobstdorfer Treffen

Vom 16. bis 18. September trafen sich Großprobstdorfer von nah und fern zum 13. Treffen in Dinkelsbühl. Nachdem das HOG-Treffen bereits zwei Mal pandemiebedingt abgesagt wurde, war die Wiedersehensfreude gleich doppelt spürbar. Bereits am Freitagnachmittag waren die Ersten angekommen und ließen bei Gesprächen und gutem Essen die Erinnerungen an die Heimat aufleben.

Der neue Vorstand der HOG (von rechts): 1. Vorsitzender: Hans Herberth, 2. Vorsitzende: Ingrid Mattes, geborene Schuster, Kassierer: Johannes Lutsch, Pressereferentin: Stephanie Schoger, Kulturreferent: Heinz Georg Schuster, Schriftführer: Thomas Lutsch. Fotos: Elke Kasper

Die Großprobstdorfer Adjuvanten unter dem Dirigat von Heinz Schuster (links außen).

Am Samstag um 11.00 Uhr hatte der Vorstandsvorsitzende Hans Herberth zur Mitgliederversammlung in der Schranne eingeladen. Er gab einen Rückblick über die Tätigkeiten der HOG der vergangenen nunmehr fünf Jahre und im Besonderen über die Arbeiten auf dem Friedhof und an der Kirche, die in diesem Zeitraum durchgeführt wurden. Ein besonderer Dank gilt nach wie vor Erwin Fischer und Hans Werner Herberth in Großprobstdorf selbst, die als Ansprechpartner in allen Belangen vor Ort fungieren.Nach der Entlastung des Vorstandes standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Bereits in der Vergangenheit hatte sich herauskristallisiert, dass eine Neubesetzung der Ämter schwierig werden würde. Der Grund liegt, wie auch in den Jahren zuvor, in der geringen Anzahl der anwesenden Mitglieder. Unter der bereits bewährten Leitung von Gerda Ludwig kam letztendlich folgender Vorstand zusammen: 1. Vorsitzender: Hans Herberth, 2. Vorsitzende: Ingrid Mattes, geborene Schuster, Kassierer: Johannes Lutsch, Pressereferentin: Stephanie Schoger, Kulturreferent: Heinz Georg Schuster, Schriftführer: Thomas Lutsch. Gerda Ludwig dankte dem scheidenden Vorstand für die geleistete Arbeit und wünschte dem neuen Vorstand viel Erfolg bei der Erfüllung der Aufgaben. Der alte und neue Vorsitzende Hans Herberth dankte den anwesenden Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen. Nach zweijähriger erzwungener Pause seien die anfänglichen Hürden überwunden worden und mit dem neuen Vorstandsteam an seiner Seite sei er zuversichtlich, die Geschicke der HOG in jüngere Hände geben zu können.Um 14.30 Uhr fand in der Heilig-Geist-Kirche der Gottesdienst statt. Aufgrund einiger Terminüberlappungen unserer Pfarrer und erschwerter Reisekonstellationen ging die HOG hier neue Wege. Zum ersten Mal wurde der Gottesdienst von Horst Bretz geleitet, der diesen auch gesanglich bereicherte. Dieter Melzer durfte sein Können als Kirchenmusiker an der Orgel beweisen, auch wenn er sichtlich aufgeregt war, erstmals für seine Landsleute in die Tasten zu hauen. Natürlich umrahmten auch die Adjuvanten den Gottesdienst musikalisch.Das schon zur Tradition gewordene kurze Platzkonzert der Adjuvanten unter der Leitung von Heinz Schuster vor der Schranne musste wetterbedingt leider in den Schrannensaal verlegt werden, was aber der Stimmung bei Musikern und Publikum keinen Abbruch tat. Bei Kaffee, Kuchen, Gesprächen und guter Blasmusik begann der gemütliche Teil des Großprobstdorfer Treffens und auch von der Bühne konnte man sehen: Die Wiedersehensfreude war groß. Nach und nach füllte sich der Saal. Die Bewirtung hatte wieder das Team des Hotels „Zur Sonne“ übernommen, dem an dieser Stelle noch einmal ein herzlicher Dank gebührt.Die Neuerungen dieses HOG-Treffens setzten sich bei der weiteren musikalischen Gestaltung des Abends fort. Ab 19.00 Uhr spielte das „Duo Highways“, zuvor auch unter dem Namen „Duo Dux“ bekannt, zum Tanz auf. Markus Durst (Keyboard/Gesang) und Manuel Konnerth (Schlagzeug/Gesang) sind Sohn und Neffe des bekannten „Duo Durst“ und schon nach den ersten Takten bewiesen sie, dass sie Musik im Blut haben. In null Komma nichts konnten sie nicht nur auf eine volle Tanzfläche blicken, sondern trafen auch den Musikgeschmack ihres Publikums. Die beiden jungen Vollblutmusiker sorgten für eine ausgelassene Stimmung. Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt, gesungen, gefeiert und in Erinnerungen geschwelgt.Nach einer kurzen Nacht traf man sich am Sonntag um 10.30 Uhr am Ehrendenkmal und gedachte der Verstorbenen und der von Leid, Schmerz und Trauer geprägten Menschen. Begleitet wurde die Andacht von den Adjuvanten, die die Trauermärsche aus der Heimat spielten.Während des HOG-Treffens kam immer wieder zur Sprache, ob man dessen Turnus nicht von drei auf zwei Jahre verkürzen wolle. Gern kommen wir diesem Vorschlag nach und organisieren nun das Treffen für 2024. Geplanter Termin ist der 28. September 2024 im Großen Schrannensaal in Dinkelsbühl. Sobald die ersten gesicherten Informationen feststehen, werden wir diese über die verschiedenen Kanäle veröffentlichen.

Stephanie Schoger