Einladung zur Großpolder Gründungsversammlung

Liebe Großpolder, liebe Interessenten, liebe Freunde, herzliche Einladung zur Gründungsversammlung des zukünftigen Vereins Heimatortsgemeinschaft Großpold e.V. am Samstag, dem 22. April, um 15.00 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Erlöserkirche, Bärenstraße 16, 86156 Augsburg.

Tagesordnung der Gründungsversammlung: 1. Begrüßung der Anwesenden; 2. Bestellung eines Protokollführers für die Gründungsversammlung; 3. Aussprache und Beschluss- fassung über die Vereinssatzung; 4. Bestellung eines Wahlausschusses; 5. Wahl des Vorsitzenden und dessen Stellvertreter; 6. Wahl des Schriftführers; 7. Wahl des Kassiers; 8. Wahl des erweiterten Vorstands; 9. Wahl der beiden Kassenprüfer; 10. SonstigesWir bitten um Anmeldung zur Gründungsversammlung bis zum 1. April unter Telefon: (0 80 82) 9 48 85 52 oder per E-Mail an elisabeth[ät]etschmid.de. Die Vereinssatzung kann bei Bedarf gerne vorab per Mail zugeschickt werden. Im Anschluss an den offiziellen Teil wollen wir den Tag mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen lassen und bitten alle Teilnehmer, sich mit mitgebrachten Kuchen und/oder Brötchen am Büfett zu beteiligen. Für Kaffee und alkoholfreie Getränke wird gesorgt. Bier und Wein können bei Bedarf selbst mitgebracht werden. Teilnehmerzahl wegen Raumgröße max. 70 Personen. Auf eine rege Beteiligung freut sich der aktuelle HOG-Vorstand.

Elisabeth Schmid, Edda Reiter-Katein, Heike Schunn, Jonas Nietsch