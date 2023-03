Zeidner Nachbarschaft feiert 70-jähriges Jubiläum auf Schloss Horneck

Die Zeidner Nachbarschaft ist eine der ältesten Heimatortsgemeinschaften und wurde beim ersten großen Treffen der Zeidner Sachsen im Ausland 1953 in Stuttgart gegründet. Das 70-jährige Jubiläum wird vom 21. bis 23. April 2023 auf Schloss Horneck in Gundelsheim gefeiert. Der Vorstand der Zeidner Nachbarschaft lädt alle Interessierten – Zeidner und Nichtzeidner – ein, dabei zu sein, um ein gemeinsames Wochenende zu verbringen, ein wenig nostalgisch zurückzuschauen, aber auch einen Blick nach vorne in die Zukunft zu werfen.

Ein Höhepunkt der Zeidner Treffen ist der Gang durch den „Wunderkreis“ zu den Klängen der Blaskapelle. Die Aufnahme entstand beim Zeidner Treffen 2018 in Dinkelsbühl. Foto: Udo Buhn

Angeboten wird ein Rahmenprogramm, das einige Aspekte unseres Lebens in der Nachbarschaft aufgreift. Am Freitag, dem, 18.00 Uhr, findet im Siebenbürgischen Museum die Vernissage einer Ausstellung mit Bildern von Eduard Morres statt, der jahrzehntelang in Zeiden gelebt und gewirkt hat. Das Interessante: Nicht nur die Morres-Stiftung in Zeiden verfügt über zahlreiche Bilder des Malers, auch das Siebenbürgische Museum hat eine ansehnliche Sammlung von Morres-Bildern. Am gleichen Wochenende findet auch das jährliche Probewochenende der Zeidner Blaskapelle auf Schloss Horneck statt.Für Samstag, den, sind am Vormittag Führungen durch die Siebenbürgische Bibliothek mit Archiv (voraussichtlich 9.00 und 10.00 Uhr), das Siebenbürgische Museum (11.00 Uhr) und durch das renovierte Schloss (12.00 Uhr) vorgesehen. Wer hier teilnehmen möchte, muss sich beim Nachbarvater Rainer Lehni, E-Mail: rainerlehni [ät] web.de, anmelden.Für den Nachmittag ist eine Festveranstaltung zum 70-jährigen Jubiläum der Zeidner Nachbarschaft geplant, Beginn ist um 15.00 Uhr im Festsaal des Schlosses. Die Festrede hält Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch. Umrahmt wird die Feier mit Grußworten, Eindrücken von den bisherigen 24 Nachbarschaftstreffen, einer Würdigung der Stiftung Zeiden zu ihrem 25-jährigen Bestehen. Musikalisch begleitet wird die Festveranstaltung von der Zeidner Blaskapelle.Den Abschluss des Jubiläumswochenendes bilden am Sonntag, dem, um 10.00 Uhr eine Andacht mit dem Zeidner Pfarrer Danielis Mare und um 11.00 Uhr ein Platzkonzert der Zeidner Blaskapelle auf der Schlossterrasse. Der Vorstand der Zeidner Nachbarschaft freut sich auf eine rege Beteiligung.

Rainer Lehni