21. Mai 2023

Großschenker laden zum Trachtenumzug und Heimattreffen ein

Nach den in den letzten Jahren sehr gelungenen Teilnahmen unserer einzigartigen Großschenker Trachtengruppe am Heimattag in Dinkelsbühl hoffen wir auch am Pfingstsonntag, dem 28. Mai, auf eine noch größere Beteiligung unserer Schenker.

Renovierte Kirchenburg in Großschenk. Foto: Brigitte Boghian Wir freuen uns sehr verkünden zu können, dass die große Renovierung mit Hilfe von EU-Fonds unsere Kirchenburg in neuer Pracht erstrahlen lässt, und möchten dies am Samstag, 12. August, gebührend feiern. In nächster Zeit wird noch ein weiteres Projekt zur Vollendung der Renovierungen angestrebt. Für eine gute Planung des Festes benötigen wir die Anzahl der Teilnehmer. Da sich beim ersten Aufruf sehr wenige angemeldet haben, bitten wir erneut alle, die kommen möchten, sich bitte bis spätestens Ende Mai anzumelden über E-Mail: HOG-Grossschenk[ät]gmx.net oder WhatsApp: (0152) 28730514 (H. Wolff).



Zu Beginn der Feier werden Pfarrer Michael Reger und ein Vertreter der Landeskirche einen Festgottesdienst zu Ehren der großen Renovierung halten. Dazu bitte nach Möglichkeit eure Trachten anziehen. Gemeinsam mit den geladenen Gästen werden wir anschließend einen Rundgang um die renovierte Kirchenburg machen, danach ist ein Festessen im großen Kultur-Saal geplant. Zu diesem kostenpflichtigen Festessen bitten wir die Teilnehmer sich unbedingt auch anzumelden. Bei schönem Wetter können Interessierte Kaffee und Kuchen auf dem Pfarrhof genießen. Am späteren Nachmittag wird unser Landsmann Edgar Wolff im Kultur-Saal zum Tanz aufspielen. Alle Freunde und Landsleute von nah und fern sind herzlich eingeladen! Beiträge und weitere Programmvorschläge können gern eingebracht werden. Bitte weitersagen, weiterleiten und posten! Vor Ort gibt es mehrere Übernachtungsmöglichkeiten (siehe Internet, z.B. Casa Cosmin Cincu, Casa Maria Cincu).



Infos und Anmeldung bei Sigrid Alzner, geborene Wolff, unter Telefon: (07771) 61874. Nach dem Trachtenumzug treffen wir uns zum gemütlichen Beisammensein im Café Meiser direkt gegenüber der Schranne.

