13. Juni 2024

Heimattag in Dinkelsbühl: Brautpaar auch im richtigen Leben

Vanessa Krempels (geb. Maurus) und Patrick Krempels, das Brautpaar in Girelsauer Hochzeitstracht beim diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl, haben am 4. April standesamtlich geheiratet. Die kirchliche Trauung ist für 2025 geplant. Das Paar ist in den Kreisgruppen Bad Tölz – Wolfratshausen und München des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. aktiv.

Das Hochzeitspaar Vanessa und Patrick Krestel am Pfingstsonntag vor der Schranne Foto: Laura Micu Merkmale der Girelsauer Hochzeitstracht: Die Braut trägt über dem weißen Rock eine reich bestickte Schürze mit Namen und Jahreszahl. Dazu ein weißes Mieder, das kostbare Heftel, den Spangengürtel und Schmuckbänder. Als Zeichen ihres Standes trägt die Braut den Myrtenschmuck auf den Borten. Das Heftel ist ein altes Erbstück aus der Großfamilie (keine Neuanfertigung), die Schürze ist von 1921/1922, fast alle Trachtenteile sind original und vererbt.



Siehe dazu die Fotoserie auf Facebook: https://www.facebook.com/100064278081463/posts/pfbid0a7AsmQGUw1Y8xDMtr8aTQ3ETruvBp31VeMbNPdzaooZm9atiURcBV5fiKwE8prQDl/? und Instagram: https://www.instagram.com/p/C7oWaJYsKfV/?igsh=MWI2eDM4OG1pZzRxaw== Robert Sonnleitner

Schlagwörter: Heimattag 2024, Hochzeit, Girelsau

