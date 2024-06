Vanessa Krempels (geb. Maurus) und Patrick Krempels, das Brautpaar in Girelsauer Hochzeitstracht beim diesjährigen Heimattag in Dinkelsbühl, haben am 4. April standesamtlich geheiratet. Die kirchliche Trauung ist für 2025 geplant. Das Paar ist in den Kreisgruppen Bad Tölz – Wolfratshausen und München des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. aktiv. mehr...