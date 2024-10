Kreisgruppe Augsburg: Ereignisreicher Sommer beim Sachsentreffen in Hermannstadt

Die Sommerferien in Bayern hatten begonnen, und für viele Familien und Freunde war es der perfekte Zeitpunkt, ihre Koffer zu packen und sich auf die Reise in die alte Heimat zu machen. Das Ziel: Hermannstadt in Rumänien, wo das Große Sachsentreffen auf sie wartete – ein Fest der Gemeinschaft, der Tradition und der Freude. Natürlich waren auch die Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg, die Kindertanzgruppe Augsburg und Mitglieder des Vorstandes Teil dieses besonderen Sommerereignisses.

Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg gemeinsam mit der Kindertanzgruppe nach ihren Auftritten am Großen Ring. Foto: Anita Seiwerth

Mitglieder der Kindertanzgruppe, der Tanzgruppe und Theatergruppe Augsburg zusammen mit dem rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannis und seiner Ehefrau Carmen Johannis. Einmalige Gelegenheit und eine Ehre für die Kreisgruppe Augsburg. Foto: Anita Seiwerth

Der Auftakt für das ereignisreiche Wochenende fand am Freitag statt. Bei strahlendem Sonnenschein und in ihren prächtigen Trachten betrat die Kindertanzgruppe die Bühne auf dem Großen Ring. Mit den traditionellen Tänzen „Das Fenster“ und „Nagelschmied“ begeisterten die jungen Tänzerinnen und Tänzer das Publikum, das sich zahlreich vor der Bühne versammelt hatte. Im Anschluss zeigte die Jugend der Augsburger Tanzgruppe ihr Können und präsentierte unter großem Applaus drei Tänze, darunter den Augsburger Tanz „Figurenländler“, „Dreh dich Mädchen“ und als Zugabe den „Zillertaler Hochzeitsmarsch“.Nach den gelungenen Auftritten der beiden Gruppen war der offizielle Teil des Tages vorbei, der Freitag konnte mit Familie und Freunden in lockerer Atmosphäre genossen werden. Am Abend sorgten verschiedene Bands bei einem Open-Air-Konzert für ausgelassene Stimmung. Auch ein sommerlicher Regen konnte die gute Laune der Teilnehmer nicht trüben und rundete den ersten Tag des Wochenendes auf charmante Weise ab.Der Samstag begann früh, denn der große Festumzug durch Hermannstadt stand auf dem Programm. Über 90 Teilnehmer marschierten durch die Stadt und die Kreisgruppe Augsburg stellte dabei eine der größten Gruppen. Ein herzlicher Dank geht auch an die Teilnehmer aus den verschiedenen HOGs, die sich der Kreisgruppe angeschlossen haben. Besonders beeindruckend war der mit bunten Bändern geschmückte Baum, den die Tanzgruppe beim Umzug mitführte – ein echter Hingucker, der auch beim Publikum für Begeisterung sorgte. Den restlichen Tag verbrachten die Teilnehmer mit den vielfältigen Veranstaltungen auf dem Großen Ring, beim Essen oder entspannten Beisammensein. Auch am Samstagabend wurde die Feierlaune beim zweiten Open-Air-Konzert fortgesetzt.Am Sonntag stand ein weiteres Highlight auf dem Programm: Ein Teil der Kindertanzgruppe und der Tanzgruppe Augsburg schlüpfte erneut in die Trachten, um beim Theaterspiel „Der Rattenfänger“ aufzutreten. Das Stück wurde gleich zweimal vor einem begeisterten Publikum gespielt und war ein großartiger Abschluss des gesamten Wochenendes. Der Höhepunkt des Tages und des Festes war das langersehnte Peter-Maffay-Konzert, das die Feierlichkeiten auf dem Großen Ring in einem unvergesslichen Rahmen beendete.Nach einem ereignisreichen Wochenende verabschiedeten sich viele Teilnehmer von Hermannstadt, um in ihre Dörfer zurückzukehren und den Urlaub dort weiter zu genießen. Doch für die Augsburger Tanzgruppe war es noch nicht vorbei: Einige Tage später trat sie erneut beim Ball in Großpold auf und verzauberte das Publikum mit ihren Tänzen.Dieser Sommer in Rumänien wird den Mitgliedern der Augsburger Tanzgruppen sicherlich in Erinnerung bleiben. Mit vielen Auftritten, Begegnungen und Festen war es ein unvergessliches Erlebnis, das den Sommer 2024 zu einem besonderen Kapitel in der Geschichte der Gruppen macht. Die Beteiligung der Tanzgruppen im Rahmen des Großen Sachsentreffens und weitere Auftritte wurden gefördert durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. und das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg