HOG Agnetheln beim Sachsentreffen 2024/Mit einer bayerischen Blaskapelle unterwegs in Siebenbürgen

Die Reisenden im Bus der HOG Agnetheln kamen von Dortmund bis München und erlebten vom 1. bis 11. August wunderbare Tage in Siebenbürgen. Mit an Bord war das Orchester von Reinhardt Reißner, einem Bayern mit Wurzeln auch in Agnetheln. 1988 gründete er die Pfalz-Neuburger Musikanten und gastierte mit ihnen 1992 erstmals in Siebenbürgen. Von Venedig bis in die Bukowina, Singapur bis Malaysia, Aus­tralien bis Südafrika hat er mit seinen Musikern freundschaftliche Grüße in die Welt getragen, überall eingehend auch auf die Musik des Gastlandes.

Reinhardt Reißner-Orchester und die Trachtengruppe der HOG Agnetheln beim Großen Sachsentreffen in Hermannstadt. Foto: Werner Zinz

In Hermannstadt pulsierte bei unserer Ankunft schon das Sachsentreffen, der Große Ring bot frohe Wiedersehen, Mici und weitere Spezialitäten, und wir tauchten gerne ein in die so vertraute Heimat mit unterschiedlichen Sprachen, Dialekten, viel Musik und guter Stimmung! Am 3. August für uns der erste Höhepunkt des Sachsentreffens: der Trachtenumzug durch die Innenstadt von Hermannstadt. Agnetheln bot 35 Trachtenträger/innen. Vor uns marschierte „unser“ Orchester. Besonders stolz bin ich auf die vielen jungen Menschen, die im Trachtenzug mitgingen. Herzlichen Dank allen, die sich die Mühe gemacht haben, ihre Trachten nach Hermannstadt mitzunehmen! Gefreut hat mich außerdem, dass wir auch einen jungen Vertreter der Lole dabeihatten: Ionuţ Mihăilă. Zusammen mit Horst Graef, von dem er die Tracht geliehen hatte, trugen sie die Agnethler Mente.Das Orchester Reißner trat in Hermannstadt an verschiedenen Plätzen auf und verbreitete überall gute Stimmung. Das reichhaltig vielseitige Kulturprogramm haben wir sehr genossen. Samstag und Sonntag also Sachsentreffen vom Feinsten bei bestem Wetter. Grandioser Abschluss dann mit Peter Maffay, kostenlos auf dem Großen Ring. Der 5. August konnte individuell gestaltet werden. Unser Orchester spielte im Jungen Wald und in Michelsberg, Hermine Schuller-Bögelein, Martinsdorferin, und Doris Hutter machten erst Straßenmusik in der Heltauer Gasse, wo zu den Akkordeonklängen mit Gesang gleich Leute zusammenkamen, mitsangen und tanzten, später im Hof der Stadtpfarrkirche, wo Mitsingende kamen und gingen.Am 6. August umrahmte das Reißner-Orchester die Wiedereinweihung der renovierten Kirche in Reußmarkt und spielte auch bei der Kranzniederlegung auf dem Friedhof. Die Singgruppe des Busses trat mit dem Lied „Willst du Gottes Werke schauen“ in Deutsch und Rumänisch auf, begleitet vom Bischofsvikar Dr. Daniel Zikeli und den Bezirksdechanten Dietrich Galter und Alfred Dahinten sowie Heinz Piringer von der „Līdertrun“ mit seiner Gitarre, die er extra dafür aus seinem Heimatort, dem benachbarten Großpold, holte. Nach Kaffee und Stritzel dann der Aufbruch nach Nimesch, wo ab 18.00 Uhr das Orchester zum HOG-Treffen aufspielte. Zu unserer Reisesinggruppe gesellte sich dort auch der rumänische Bürgermeister, draußen vor dem Saal gab es ein Tänzchen und das Lied „Wahre Freundschaft“ mit den Zaungästen aus dem Dorf, guten Wein und köstliches selbstgekochtes Abendessen.Der 7. August führte uns nach Hetzeldorf zum Sommerfest der HOG in der Kirchenburg. Auf dem Weg dorthin machte Dr. Ruth Fabritius uns auf kunstgeschichtliche und historische Besonderheiten aufmerksam und es gab einen Abstecher nach Birthälm, wo Ruth zur Kirchenburg und eine Angestellte zur Kirche Führungen anboten. Als wir in Hetzeldorf ankamen, war eine Führung in der gotischen Kirche im Gange, an deren Ende zwei unserer Musiker spontan einen Choral bliesen. Als am Nachmittag die renovierte Bergkirche und der Friedhof mit Irrgarten besichtigt wurden, ehrte ein Quartett des Reißner-Orchesters beide Stätten mit einem berührenden Ständchen, das weit über das Dorf auf die Hügel schallte, auf denen man die Terrassen der einstigen Weinberge erkannte.Den Vormittag des 8. August in Agnetheln nutzten wir u.a. im ansprechenden Freibad des Hotels ICE und trafen uns später auf dem Agnethler Friedhof. Ergreifend die Klänge des Orchesters, das trotz hoher Temperaturen auftrat, um unseren Verstorbenen die Ehre zu erweisen. Danach marschierte das Orchester noch mit Musik bis zum Rathaus, wo ein Ständchen dargebracht wurde. Die Bläser/innen wurden von Bürgermeister Alin Schiau-Gull freudig begrüßt und zur Abkühlung im Sitzungssaal mit Getränken bewirtet, was wiederum zu einem Ständchen am runden Sitzungstisch führte.Als die Kapelle mit Blasmusik durch das Fassbindertor in die Kirchenburg einmarschierte, warteten die Gäste des angekündigten Kulturprogramms im Schatten der alten Bäume. Andrea Schiau-Gull, unsere Kuratorin, begrüßte die Gäste und das Orchester und lud nach dessen Konzert in die kühle Kirche ein.Erst sang der Harbachtal-Chor unter der Leitung von Cornelia Hemann gekonnt mehrstimmige Lieder in Deutsch und Sächsisch, wobei es auch rumänische und ungarische Einlagen gab. Die Sänger/innen, die ein beachtliches Singniveau zeigen und ein herzliches Miteinander pflegen, kommen aus dem ganzen Harbachtal und gehören verschiedenen Ethnien an. Das Publikum war ebenfalls gemischt, die Kirche gut gefüllt. Nachher stellten Dr. Ruth und Horst Fabritius das Buch „La vatra lolelor“ in Rumänisch vor. Damit die jetzige Bevölkerung Agnethelns das Zunftwesen kennenlernt, überlegt man in den Schulen Agnethelns, das Buch auch als Lehrmaterial zu nutzen. Es folgte eine weitere Buchvorstellung. Ilarion Bârsan, langjähriger Chefredakteur der Gazeta Hârtibaciului, hat das Buch „Să ştie toţi oamenii“ herausgegeben, in dem er Geschichten erzählt, die er in Rethersdorf und in Agnetheln gehört hat. Ein Buch voll menschlicher Wärme und humanistischer Lehre. Dieser vielfältige Kulturtag endete mit einem gemütlichen Beisammensein aller Aktiven, zu dem die HOG Agnetheln eingeladen hatte.Den ersten Teil des Freundschaftskonzerts am 9. August im Agnethler Kulturhaus bestritt das Reinhardt Reißner-Orchester, wobei u.a. „Marşul lui Iancu“ gespielt wurden. Reißner sagte: „Bayerische Gemütlichkeit beinhaltet Bier und Schweinebraten, während Murfatlar und Sacusca zum flotten Wesen der Rumänen führen!“ Dann spielten sie „Doi ochi negri“ und zeigten, indem sie immer schneller spielten, wie bayerisches Temperament sich zu rumänischem Temperament entwickeln kann. Danach gab es Volkstänze und Gesang der rumänischen Jugendlichen. Zum Abschluss präsentierten „Ansamblul Cununa“ mit „Ansamblul Hârtibaciului“ flotte Tänze, die so begeisterten, dass es auf Blasmusik zu einer Polonaise der Tänzer/innen kam, ein erfreulicher Abschluss dieses Freundschaftskonzertes.Unsere sympathischen Musiker waren auf dieser Reise sichtlich offen für das Abenteuer Siebenbürgen. Ich danke allen Mitreisenden, die Gemeinschaft auch über die eigenen Landsleute hinaus schätzen und dementsprechend sehr angenehm waren, und Georg Hutter für die verlässliche Reiseleitung. Ebenfalls den Organisatoren des Sachsentreffens und dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen für die Förderung aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.

Doris Hutter

Videoausschnitte mit den Auftritten des Reißner-Orchesters finden Sie unter: www.hog-agnetheln.de