HOG Schönau in Dinkelsbühl

Dieses Jahr war die 1. Nachbarschaft für die Bewirtung der Gäste im Garten in Dinkelsbühl zuständig. Voll Engagement wurde der Garten instandgehalten und gepflegt, damit von Freitag bis Montag über 174 Schönauer und ca. 20 weitere Gäste unvergessliche Momente bei guter Bewirtung verbringen konnten. Ein großer Dank an die Nachbarmütter und -väter der 1. Nachbarschaft Angelika und Horst Konnerth, Ramona und Michael Deli, Renate und Gerhard Reckerth und ihre zahlreichen Helfer beim Aufbau, Abbau, Grillen, Verkauf, Bewirtung … sowie für die vielen Kuchenspenden. Bei abwechslungsreichen Regengüssen, Wind und Sonnenschein bewiesen alle Teamgeist, Improvisationsgeschick, Gemeinschaftssinn und Lebensfreude.

Schönauer Trachtengruppe beim Umzug in Dinkelsbühl 2025. Foto: Gerdi Gärtner

Auch am Trachtenumzug haben viele Schönauer teilgenommen, ihre emotional wertvollen Trachten wieder auf Vordermann gebracht und sind zum Gedenken an unsere Ahnen in gelebte Geschichte hineingeschlüpft. Die Trachtenträger trotzten Sonne, Wind und Regen mit einem Lächeln im Gesicht; der eigene Schlachtruf „Schönau Tip! Top!“ führte zu großer Verbundenheit innerhalb der Gruppe.Der kleine Rinnenwagen, geschmückt mit frischem Blattwerk und Blumen, erinnerte an das Rinnenfest in Schönau. Die Schönauer Jugend reinigte in früheren Zeiten vor Pfingsten alle Trinkwasserquellen und feierte nach getaner Arbeit das Rinnenfest. Dazu gehörte ein festlich geschmückter Wagen, der von Ochsen und Pferden durch das Dorf gezogen wurde. Die Jugendlichen erhielten von den Dorfbewohnern Wein zum Dank und wurden mit einem Eimer Wasser begossen, damit die Quellen immer reichlich Wasser führen. Dieses Fest hat sicher sehr alte Wurzeln, da schon zur Keltenzeit geschmückte Wägen von Ochsen zu Kultplätzen gezogen wurden, gefolgt von einer ausgelassenen Festgemeinschaft in festlicher Bekleidung und mit Blumenkränzen geschmückt, um den Göttern zu danken.Danke an alle Trachtenträger und an unseren Fahnenträger, der mit allen Kräften gegen so manche Windböe ankämpfen musste. Danke auch allen Zuschauern, die mit ihrem Applaus Freude, Anerkennung und Wertschätzung vermittelten.

Anne-Dore Morgen-Salmen