HOG Marpod e.V. – erstmalige Teilnahme am Trachtenumzug in Dinkelsbühl

Unter dem diesjährigen Motto „Zusammen Seite an Seite“ fanden am Pfingstwochenende sich über 16000 Besucher beim 75. Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl ein. Ein kulturell reiches Programm von Ausstellungen über Vorträge, Konzerte und Tänze bis hin zur Podiumsdiskussion bot für jeden die Möglichkeit, sich mit unserer Geschichte und Tradition zu befassen und vor allem das Wiedersehen mit Marpodern ausgiebig zu feiern. Zusammen mit über 3100 Trachtenträgern, die alle hartnäckig dem Regenwetter trotzten, war die HOG Marpod e. V. dieses Jahr erstmalig mit 19 Teilnehmern am Trachtenumzug vertreten.

Marpoder Teilnehmer des Festumzuges in Dinkelsbühl und Fahnenträger Georg Schneider („Robbel Gerch“). Foto: Maria Bauer

Was für eine Freude und vor allem was für eine Ehre! Mit viel Engagement, Freude und strahlenden Augen trotzten alle dem Wind und dem Regen beim erstmaligen Trachtenumzug und das Motto des Heimattags „Zusammen Seite an Seite“ wurde in diesem Jahr gewissermaßen auch zu einem ganz besonderen „Marpoder Motto“!Ausgestattet mit einem eigens für diesen Anlass geschreinerten Schild (Guido) und zwei neuen Fahnen (Maria), die sogar noch am Vortag aus Hermannstadt angeliefert wurden, Regencapes und Regenschirmen (Maria), Fähnchen und einer kleinen Wegzehrung in Form von Süßigkeiten oder einem Pali, absolvierten alle Teilnehmer den Umzug mit Bravour. Allen Teilnehmern, Unterstützern und Förderern nochmals ein ganz herzliches Dankeschön, auch in Form eines kleinen Keramik-Herzchens (Maria). Im Anschluss lud uns die HOG Marpod im Restaurant „Zur Schleuse“ an der Bleiche auf ein paar Mici und ein kühles und erfrischendes Bier (Georg) ein. Erst jetzt fanden die vielen feinen Details unserer schönen Marpoder Tracht, wie z.B. die dreiblättrigen Schürzen, die inzwischen an die junge Generation weitergegeben wurden, die nötige Beachtung. Viele hatten noch Fragen zu unserer Tracht und wir haben uns alle vorgenommen, weiter in engem Austausch zu bleiben, uns weiter zu erkundigen und uns gegebenenfalls um eine ganz gezielte Trachtenberatung für nächstes Jahr zu bemühen.Mit diesem gelungenen Auftritt in Dinkelsbühl freuen wir uns, weitere Teilnehmer beim Trachtenumzug nächstes Jahr begrüßen zu können. Meldet euch sehr gerne bei mir direkt. Jeder ist ganz herzlich willkommen! Gesucht werden derzeit Marpoder Trachten (w/m), auch einzelne Teile, die so gerne getragen werden wollen. Auch werden Fotografien/Negative aus den 80er Jahren gesucht, die in Marpod für das Brukenthalmuseum gemacht wurden, um z.B. das „Bockeln“ zu dokumentieren. Bitte meldet euch bei mir unter maria@marpod.de oder (01 76) 96 22 22 49.Die Koordination zum Trachtenumzug beim Heimattag in Dinkelsbühl erfolgte über eine „Marpoder Whats App-Gruppe“, die spontan im August 2024 während des „Marpoder Nachmittags“ (Wolfgang) entstanden war. Diese wunderbare Begegnung mit ca. 200 Teilnehmern vor Ort in Marpod auf dem Hof der Familie Köber und das „Marpoder Treffen“ im September 2024 in Heidenheim waren der Auftakt zu einem vielversprechenden weiteren guten gemeinschaftlichen Miteinander aller Marpoder sowie aller Freunde und Gäste von Marpod. Und das lässt hoffen! Hoffen auf ein herzliches und freudiges Wiedersehen aller Marpoder sowie einen guten, konstruktiven, wertschätzenden und zielgerichteten Austausch untereinander. Lasst uns hier alle weiter anknüpfen – wir freuen uns sehr darauf!

Maria Bauer, HOG Marpod e.V.