1 • Scheibi schrieb am 06.12.2025, 09:56 Uhr:

Die Vorbereitungen der Theatergruppe der Kreisgruppe Augsburg haben wahrscheinlich soviel Kraft und Zeit in Anspruch genommen, dass zum 35. Jubiläum und Verabschiedung der erfolgreichen Leiterin Maria Schenker vergessen und übersehen wurde, die Ideengeber zur Gründung 1989 und langjährigen Begleitung zum Erfolg einzuladen.

Schade, es waren wunderbare, erfolgreiche Jahre mit und für die Gemeinschaft nicht nur in der Kreisgruppe Augsburg sondern weit über die Grenzen dieser.

Wir sind Dankbar für diese gemeinsam verbrachte Zeit.

Der Ehrenvorsitzende der Kreisgruppe Augsburg Jürgen Scheiber und Hannelore Scheiber waren in Gedanken dabei und wünschen nun auf diesem Weg Maria Schenker für ihren Ruhestand im Ehrenamt nur das Beste.

Der Allrounderin der Kreisgruppe Augsburg Ute Bako viel Erfolg mit der neuen Generation der Theatergruppe.

Eine Frage, die Theaterleiterin und der amtierende Kreisgruppenvorsitzende wurden im Artikel als Ehrengast des Jubiläums begrüßt.

Gehört die Theatergruppe nicht mehr zur Kreisgruppe Augsburg?

Ehre wem Ehre gebührt. Habe die Ehre!

