Kommentare zum Artikel
35 Jahre Theatergruppe Augsburg – Jubiläumsfeier im Hubertushof
Am 2. November feierte die Theatergruppe Augsburg ihr 35-jähriges Bestehen im geschmückten Hubertushof. Die Gruppe hatte sich bestens vorbereitet, bereits ab 13.00 Uhr wurden die Gäste mit Kaffee und Kuchen empfangen. Kurz nach 14.00 Uhr eröffnete Ute Bako die Feierlichkeiten und begrüßte zunächst außerhalb des Protokolls Maria Schenker, Gründerin und langjährige Leiterin der Theatergruppe Augsburg, als besonderen Ehrengast. Weitere Ehrengäste waren Martin Schenkelberg als Vertreter der Stadt Augsburg, Manfred Binder, Landesvorsitzender in Bayern, Doris Hutter, Kulturreferentin in Bayern, sowie Helmut Schwarz, Vorsitzender der Kreisgruppe Augsburg. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
-
1 • Scheibi schrieb am 06.12.2025, 09:56 Uhr:Die Vorbereitungen der Theatergruppe der Kreisgruppe Augsburg haben wahrscheinlich soviel Kraft und Zeit in Anspruch genommen, dass zum 35. Jubiläum und Verabschiedung der erfolgreichen Leiterin Maria Schenker vergessen und übersehen wurde, die Ideengeber zur Gründung 1989 und langjährigen Begleitung zum Erfolg einzuladen.
Schade, es waren wunderbare, erfolgreiche Jahre mit und für die Gemeinschaft nicht nur in der Kreisgruppe Augsburg sondern weit über die Grenzen dieser.
Wir sind Dankbar für diese gemeinsam verbrachte Zeit.
Der Ehrenvorsitzende der Kreisgruppe Augsburg Jürgen Scheiber und Hannelore Scheiber waren in Gedanken dabei und wünschen nun auf diesem Weg Maria Schenker für ihren Ruhestand im Ehrenamt nur das Beste.
Der Allrounderin der Kreisgruppe Augsburg Ute Bako viel Erfolg mit der neuen Generation der Theatergruppe.
Eine Frage, die Theaterleiterin und der amtierende Kreisgruppenvorsitzende wurden im Artikel als Ehrengast des Jubiläums begrüßt.
Gehört die Theatergruppe nicht mehr zur Kreisgruppe Augsburg?
Ehre wem Ehre gebührt. Habe die Ehre!
