



22. Dezember 2025

Landesgruppe Baden-Württemberg: Danksagung zu Weihnachten

Die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel stehen wieder vor der Tür. Die letzten Wochen eines Jahres laden dazu ein, innezuhalten und das Jahr 2025 Revue passieren zu lassen, zu betrachten, was es uns gebracht hat, und zu überlegen, welche Perspektiven wir für das neue Jahr haben. Wir alle wünschen uns Gesundheit, Erfolg, Harmonie in der Familie, im Verein und das Erreichen unserer ganz persönlichen Ziele.





Ein bekanntes Zitat von Erich Kästner lautet: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Ich bitte Sie in diesem Sinne auch für das neue Jahr um Ihre engagierte Mitarbeit und tatkräftige Unterstützung.



Gemeinsam wollen wir daran ­arbeiten, Bewährtes zu erhalten und die Zukunft unserer Landesgruppe weiterhin miteinander zu gestalten.



Ich danke Ihnen allen für den ehrenamtlichen Einsatz in den Kreisgruppen und den vielen Kulturgruppen, ich danke Ihnen für die gemeinschaftliche Arbeit sowie das gute und wertschätzende Miteinander.



Seitens des Landesvorstandes wünsche ich allen Landsleuten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und friedvolle Tage zum Jahreswechsel. Möge das kommende Jahr 2026 für uns alle ein glückliches, gesundes und friedliches Jahr werden. Ich möchte das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel zum Anlass nehmen, um all denen zu danken, die auch in dem nun endenden Jahr 2025 daran mitgearbeitet haben, die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen lebens- und vor allem liebenswert zu erhalten. Mein besonderer Dank gilt vor allem den Mitgliedern, den Kreisgruppen, den Kulturgruppen mit ihren Gruppenleitern und dem Landesvorstand mit unserer Geschäftsstelle, die sich zum Wohle der Allgemeinheit eingebracht haben.Ein bekanntes Zitat von Erich Kästner lautet: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Ich bitte Sie in diesem Sinne auch für das neue Jahr um Ihre engagierte Mitarbeit und tatkräftige Unterstützung.Gemeinsam wollen wir daran ­arbeiten, Bewährtes zu erhalten und die Zukunft unserer Landesgruppe weiterhin miteinander zu gestalten.Ich danke Ihnen allen für den ehrenamtlichen Einsatz in den Kreisgruppen und den vielen Kulturgruppen, ich danke Ihnen für die gemeinschaftliche Arbeit sowie das gute und wertschätzende Miteinander.Seitens des Landesvorstandes wünsche ich allen Landsleuten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und friedvolle Tage zum Jahreswechsel. Möge das kommende Jahr 2026 für uns alle ein glückliches, gesundes und friedliches Jahr werden. Michael Konnerth, Landesvorsitzender

Schlagwörter: Weihnachtsgruß, Baden-Württemberg

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.