HOG Weidenbach wird aufgelöst

m 11. Oktober 2025 feierten wir unser traditionelles Weidenbacher Heimattreffen in Reutlingen. Es war ein sehr schönes Fest, ein gelungenes Treffen.

Rund 250 Landsleute nahmen am Weidenbacher Treffen in Reutlingen teil. Foto: Holger Gutt Allerdings gab es auch Vorstandswahlen. Es war allen Mitgliedern unseres Vereins bekannt, dass ein neuer Vorstand gewählt werden muss. Im Laufe des Wahlvorgangs hat sich kein Kandidat für ein Amt im Vorstand gemeldet. Ein Verein braucht einen Vorstand, das schreibt auch unsere eigene Satzung vor. Ohne Vorstand kann ein Verein nicht weiter bestehen. Daher folgte der nächste schwere, aber nicht zu vermeidende Schritt in diesem Wahlprozess: Auflösung des Vereins. Aus Mangel an Alternativen haben sich die anwesenden Mitglieder unserer Heimatortsgemeinschaft Weidenbach für eine Auflösung des Vereins entschieden.



Die Auflösung der HOG Weidenbach e.V. ist eine harte Entscheidung. In dieser bisherigen Form kann unser Verein nicht weiter bestehen. Aber unsere Gemeinschaft werden wir weiter erhalten. Wir sind alle noch da und werden immer einen Weg finden, um den Zusammenhalt zu pflegen, unsere kostbare Tradition und wertvollen Bräuche zu erhalten und an unsere Nachkommen weiterzugeben.



Ein aufrichtiger und herzlicher Dank geht an alle, die am Wohle, Gedeihen und Erhalt unseres Vereins mitgewirkt haben. Die Hingabe, die Aufopferung und der Fleiß sämtlicher Vorstände, Organisatoren, Helfer und Mitwirkenden sind lobenswert und sollen hiermit gewürdigt werden. Die HOG Weidenbach wurde 1981 gegründet und konstituierte sich 2004 als eingetragener Verein.



Die Herausgabe unseres Weidenbächer Heimatblattes wird nach 40 Jahren mit der 80. Ausgabe, die im Dezember 2025 erschien, eingestellt.



Wieland Schmidts, ehemaliger Nachbarvater

