



28. Februar 2026

Melitta Thamm kandidiert in Dinkelsbühl

Melitta Thamm kandidiert bei der Kommunalwahl am 8. März für den Dinkelsbühler Stadtrat auf Platz 1 der Stadtratsliste der SPD und zudem für den Kreistag des Landkreises Ansbach auf dem Listenplatz 10 der SPD.

Melitta Thamm Die 1991 in Nürnberg geborene Diplom-Finanzwirtin und Personalrätin ist amtierende Vorsitzende des SPD Ortsvereins Dinkelsbühl und seit Jahren kommunalpolitisch engagiert.



Ihre Schwerpunktthemen sind nach eigenen Angaben die Bahnreaktivierung in Dinkelsbühl („Dinkelsbühl braucht die Bahn – dafür müssen wir über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten“), die Sicherung und Stärkung des Dinkelsbühler Krankenhauses, der bedarfsgerechte Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, eine ressourcenorientierte Stadtplanung, bedarfsgerechte Stadtentwicklung sowie sozialgerechte Wohnraumplanung.



Darüber hinaus ist Thamm (verheiratet, eine Tochter) eingedenk ihrer siebenbürgischen Wurzeln – die Mutter stammt aus Kleinschelken, der Vater aus Durles – auch ehrenamtlich aktiv: als Vorsitzende des Freundeskreises Dinkelsbühl-Schäßburg wie auch als Vorstandsmitglied der Kreisgruppe Dinkelsbühl – Feuchtwangen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.



