



1. Februar 2026

Gelungener Start in der Regionalgruppe Mediasch

Vorweg kann die Tagung der Regionalgruppe Mediasch und Umgebung der Heimatortsgemeinschaften als erfolgreich, effektiv und zukunftsorientiert betrachtet werden. Am 10. und 11. Januar fand die erste Tagung dieser Art in Dinkelsbühl statt. Die Regionalgruppensprecherin Heike Mai-Lehni hatte dazu eingeladen und zwölf aktive Heimatortsgemeinschaften waren in Dinkelsbühl mit dabei: Abtsdorf an der Kokel, Baaßen, Eibesdorf, Großprobst­dorf, Hetzeldorf, Kirtsch, Mardisch, Meschen, Pretai, Schlatt, Tobsdorf und Wurmloch. Einige HOGs hatten eine Teilnahme im Vorfeld abgesagt. Zu der Regionalgruppe gehören über 40 Orte, von denen jedoch ein gutes Drittel keine organsierte Heimatortsgemeinschaft haben.

Die Teilnehmer der Tagung der HOG-Regionalgruppe Mediasch und Umgebung im Dinkelsbühler Spitalhof. Foto: Rainer Lehni Nach mehreren Online-Sitzungen in den letzten zwei Jahren und der erstmaligen Wahl eines Vorstandes im Oktober 2025 in Bad Kissingen war die lange geplante erste Tagung im frisch renovierten Carl-Fortunat-Haus in Dinkelsbühl in der Tat überfällig. Entsprechend groß war auch der Redebedarf miteinander. Eine Vorstellungsrunde der eigenen HOG zu Beginn zeichnete ein vielfältiges Bild von kleinen und großen Heimatortsgemeinschaften, die alle die ehrenamtliche Arbeit für unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft eint.



Das Hauptthema und mit Abstand längster Tagesordnungspunkt war die Mitausrichtung des Heimattags 2027 in Dinkelsbühl, mit dem die Regionalgruppe vom Bundesvorstand des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland betraut wurde. Nach anfänglicher Skepsis vor einigen Monaten, ob man der Erwartungshaltung gerecht werden würde, ist diese völlig gewichen. Die vielen Vorschläge zur Gestaltung des Heimattags zeigen, dass man sich mit viel Engagement und Motivation auf den übernächsten Heimattag vorbereitet. Beim Heimattag in diesem Jahr wird die Regionalgruppe Mediasch einen Teil der Helfer stellen, die am Pfingstsonntag Festabzeichen an den Toren Dinkelsbühls verkaufen. Für 2027 darf man auf jeden Fall gespannt sein.



Die Tagung am zweiten Tag wurde mit dem gemeinsamen Hören des „Wort zum Sonntag“ von Radio Siebenbürgen eingeleitet, bei dem zufällig die Glocken von Pretai erklangen und nach dem Gottesdienst auch der Ort vorgestellt wurde. Weitere Themen der Tagung waren die Heimatblätter der einzelnen Gemeinden und die Zusammenarbeit mit dem Kirchenbezirk Mediasch.



Sonntagmittag ging diese erste Tagung der Regionalgruppe zu Ende, jeder Teilnehmende fuhr mit einem guten Gefühl heimwärts, dass es sich lohnt, sich weiterhin für die Gemeinschaft einzusetzen. Rainer Lehni

