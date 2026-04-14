Anmeldefrist für Mediascher Treffen verlängert, Flyer zum Herunterladen

Liebe Mediascherinnen, liebe Mediascher, liebe Freunde unserer Heimatstadt, „Gemeinschaft funktioniert gemeinsam“ – dieses beweisen die zahlreichen Anmeldungen, die für das 16. Große Mediascher Treffen vom 8.-10. Mai in Dinkelsbühl bis zum heutigen Tag bei der Heimatgemeinschaft Mediasch e. V. eingetroffen sind.

Für euer Interesse, euer Vertrauen und eure Treue sagen wir ein herzliches Dankeschön! Die Zusammenarbeit mit dem Caterer ist dank eures Mitwirkens sichergestellt, so dass wir unser Wiedersehen im Mai in vollen Zügen genießen können. Den Flyer mit Programm könnt ihr als pdf-Datei weiter unten auf dieser Seite herunterladen.Sollten sich einige „Spätentscheider“ nun fragen, ob sie sich noch anmelden können: JA, dieses ist vonmöglich! Es gelten nach wie vor die aktuellen Teilnahmebedingungen. Wir freuen uns, unser Treffen mit euch gemeinsam zu einem Höhepunkt des Jahres 2026 werden zu lassen. Bis bald in Dinkelsbühl!

Alfred Gökeler

„Goldene Konfirmation“ in Mediasch

Liebe Schulfreundinnen und Schulfreunde des Geburtsjahrgangs 1962! Unsere Konfirmation vom Juli 1976 jährt sich in diesem Jahr zum fünfzigsten Mal. Anlässlich dieses Jubiläums wollen wir unsere „Goldene Konfirmation“ ammit einem Gottesdienst in der Margaretenkirche in Mediasch feiern. Lasst uns diesen Tag gemeinsam verbringen, uns an die damalige Zeit erinnern und unsere Freundschaften wieder auffrischen. Das Pfarrer Ehepaar Hildegard und Gerhard Servatius-Depner ist uns mit der Vorbereitung und Durchführung sehr behilflich und freut sich, wenn möglichst viele von uns zu dieser Feier nach Mediasch kommen würden. Eine erste Gelegenheit, sich über den Ablauf der Feier zu unterhalten, wäre das Mediascher Treffen vom 8.-10. Mai in Dinkelsbühl. Dort können wir weitere Einzelheiten besprechen. Im Namen des Orga-Teams und allen, die bereits zugesagt haben, nach Mediasch zu kommen, möchte ich euch herzlich bitten, euch zu entscheiden, ob ihr bei dieser besonderen Feier nicht auch dabei sein möchtet! Meldet euch bei mir, falls ihr noch Fragen habt, per E-Mail unter gschunn [ät] yahoo.de oder ruft mich an unter (01 73) 3 47 43 67.An den beiden Konfirmations-Terminen im Juli 1976 waren wir insgesamt 142 Konfirmandinnen und Konfirmanden. Leider haben wir nicht von allen die aktuellen Kontaktdaten, um sie einzuladen. Daher auch der Aufruf über die Siebenbürgische Zeitung und gebt bitte den Termin 9. August 2026 an alle weiter, die ihr noch aus unserem Jahrgang 1962 kennt, damit sie sich bei mir melden – vielen Dank.

Gerhard Schunn