5. April 2026
Ostergedichte in Mediascher Mundart
Österliches aus dem Medwescher Tramiter, der im Juni 2026 veröffentlicht wird. Der Tramiter (seit 2005) ist die einzige periodisch erscheinende Publikation in siebenbürgisch-sächsischer Mundart.
Ingrid Fillinger: Der bekritt HuësEch fuëhren owest himenzea,
genessen Deankelhīt uch Reah.
Ewēch vun Supermuërt uch Co.,
vun Mäntscheschlongen hä uch dō,
dä de Regaler hun gestermt,
dä Äkūfswäjen vuëlgetermt
mät Liëwensmättel fiur droa Johr
als wär' de Wealt griuß ä Gefohr,
wä fräher bä em Terkeschlaoch,
derwell äs jo norr Iusterdaoch!
Um Stroßeraond ech saoch än komm,
geng hië ellīn uch geng gaonz fromm,
Härr Huës mät zwië griußen Kärwen,
mät villen Oachern zem Färwen
. "Wat maochst tea hä esi ellīn?
Deng Fess sen fiur des Strōß ze klīn!"
"Cha cha, uch meng Jäpp gaonz läddich
nō diër "Beallich Tanken" Präddich.
Em sīl haondeln mät Gewässen,
wonn de Zegden sen beschässen!
Villecht sīl ech mich upassen,
dem Spaß uch mol en Frist verpassen?
"Norr bäs äm Zwölf!" als noa Motto -
Oachersäcken als noa Lotto!
"Ärjer broingt es hegt net wekter,
hoffen mer dat noa Aspekter
baold det Chaos iwwerstrechen
und de Tummhīten schniëll wechen,
mät Fridden af der Wealt äm Bläck",
aontwert ech zem Triust äm z'räck.
"Spranj af tea Huës, ech niën dech mät,
det Iustern widd noch hīsch - zem Gläck!"
Günther Schuster: IwwermeatHasibusi spraint eräm
iwwer Wisen, grän uch saftich;
Spranjen maocht zwor net vill Sänn,
äs awer geseangd uch lastich.
Dron ze Iustern dinkt et sich:
"Mät zwië Oacher än der Haond,
spranjen ech gladd iwwer mich!"
Seng Aktion äm Käbesch laondt!
Schlagwörter: Mundart, Mediasch, Ostern
