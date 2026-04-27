



27. April 2026

Regionalgruppe Hermannstadt-Harbachtal tagte in Grafenau

Am Samstag, dem 21. März, fand in Grafenau die jährliche Arbeitstagung der Regionalgruppe Hermannstadt-Harbachtal statt. 24 Teilnehmer aus 17 Heimatortsgemeinschaften nahmen daran teil. Seitens des Bezirkskonsistoriums Hermannstadt war Pfarrer Klaus Martin Untch zu der Tagung angereist. Er eröffnete die Sitzung mit einer Andacht.

Gruppenbild bei der Arbeitstagung der Regionalgruppe Hermannstadt-Harbachtal am 21. März in Grafenau. Foto: Rhea Theil Michael Konnerth, der Vorsitzende der Regionalgruppe, begrüßte die Anwesenden und berichtet über Aktivitäten der letzten vergangenen Monate.



Als wichtiger Punkt wurden die Siebenbürgischen Festtage der Regionalgruppe im August thematisiert und ein erster Entwurf des Flyers vorgestellt. Der Flyer beinhaltet das Thema und das Programm der Festtage in Kurzform. Die Detailinformationen zu den einzelnen Veranstaltungen werden auf der Homepage des HOG-Verbandes veröffentlicht. Über einen QR-Code auf dem Flyer (und auf allen weiteren Aktionsflächen) können Interessierte die Detailinformationen abrufen. Es wurden weitere noch offene und wichtige Themen zum Fest besprochen.



Nach dem Mittagessen berichtete Landeskirchenkuratorin Dr. Carmen Schuster, die per Video zugeschaltet war, über Aktuelles in der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR). Themen waren: Ergebnisse der Kirchenbezirkswahlen 2025, Erkenntnisse und Zukunftsanforderungen, Stand der Umsetzung der Strategie Zukunft Kirche der EKR, Arbeitsgruppen und Personen, die dieses Thema bearbeiten, Zukunft Gemeindeverband, Kultur und Tourismus: Teutsch-Haus Ausstellung „Kirchenburgen: Erbe mit Zukunft“ vom 9. Juni bis 30. September sowie Kuratoren in unserer Kirche. Es wurde lebhaft über all diese Themen diskutiert.



Ein weiterer Punkt der Sitzung war die Vernetzung mit Pfarrerin Bettina Kenst aus dem Gemeindeverband Agnetheln. Es gab schon mehrere Zoom-Videokonferenzen der Pfarrerin mit den dazugehörenden Gemeinden. Es wächst zusammen, was zusammengehört.



Rhea Klein, Jugendreferentin der HOG Heltau und Pressereferentin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), nahm erstmals an unserer Regionalgruppen-Tagung teil. Sie baut das Netzwerk für Jugendliche aus und kümmert sich um Social Media. Wir sind froh, Rhea in unserer Mitte zu haben, und wünschen ihr viel Erfolg in all ihren Aktivitäten.



Die Teilnehmer hatten anschließend noch Zeit, offene Fragen zu besprechen, sich auszutauschen und anstehende Termine bekanntzugeben. Der Tag verging mal wieder wie im Flug.



Familie Tekeser danken wir recht herzlich für die Bereitschaft, ihre Räumlichkeiten jedes Jahr aufs Neue für unsere Arbeitstagungen bereit zu stellen, für die Gastfreundschaft und das gute Mittagessen. Wir werden richtig verwöhnt, es gibt Kaffee auf Knopfdruck, dazu Kuchen von den fleißigen Frauen, Getränke auf dem mit Blumen geschmückten Tisch und die benötigte digitale Kommunikationstechnik.



Es ist ein schönes Miteinander von Gleichgesinnten, alle gehen motiviert und zufrieden aus dieser Tagung nach Hause. Michael Konnerth, der Vorsitzende der Regionalgruppe, begrüßte die Anwesenden und berichtet über Aktivitäten der letzten vergangenen Monate.Als wichtiger Punkt wurden die Siebenbürgischen Festtage der Regionalgruppe im August thematisiert und ein erster Entwurf des Flyers vorgestellt. Der Flyer beinhaltet das Thema und das Programm der Festtage in Kurzform. Die Detailinformationen zu den einzelnen Veranstaltungen werden auf der Homepage des HOG-Verbandes veröffentlicht. Über einen QR-Code auf dem Flyer (und auf allen weiteren Aktionsflächen) können Interessierte die Detailinformationen abrufen. Es wurden weitere noch offene und wichtige Themen zum Fest besprochen.Nach dem Mittagessen berichtete Landeskirchenkuratorin Dr. Carmen Schuster, die per Video zugeschaltet war, über Aktuelles in der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR). Themen waren: Ergebnisse der Kirchenbezirkswahlen 2025, Erkenntnisse und Zukunftsanforderungen, Stand der Umsetzung der Strategie Zukunft Kirche der EKR, Arbeitsgruppen und Personen, die dieses Thema bearbeiten, Zukunft Gemeindeverband, Kultur und Tourismus: Teutsch-Haus Ausstellung „Kirchenburgen: Erbe mit Zukunft“ vomsowie Kuratoren in unserer Kirche. Es wurde lebhaft über all diese Themen diskutiert.Ein weiterer Punkt der Sitzung war die Vernetzung mit Pfarrerin Bettina Kenst aus dem Gemeindeverband Agnetheln. Es gab schon mehrere Zoom-Videokonferenzen der Pfarrerin mit den dazugehörenden Gemeinden. Es wächst zusammen, was zusammengehört.Rhea Klein, Jugendreferentin der HOG Heltau und Pressereferentin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), nahm erstmals an unserer Regionalgruppen-Tagung teil. Sie baut das Netzwerk für Jugendliche aus und kümmert sich um Social Media. Wir sind froh, Rhea in unserer Mitte zu haben, und wünschen ihr viel Erfolg in all ihren Aktivitäten.Die Teilnehmer hatten anschließend noch Zeit, offene Fragen zu besprechen, sich auszutauschen und anstehende Termine bekanntzugeben. Der Tag verging mal wieder wie im Flug.Familie Tekeser danken wir recht herzlich für die Bereitschaft, ihre Räumlichkeiten jedes Jahr aufs Neue für unsere Arbeitstagungen bereit zu stellen, für die Gastfreundschaft und das gute Mittagessen. Wir werden richtig verwöhnt, es gibt Kaffee auf Knopfdruck, dazu Kuchen von den fleißigen Frauen, Getränke auf dem mit Blumen geschmückten Tisch und die benötigte digitale Kommunikationstechnik.Es ist ein schönes Miteinander von Gleichgesinnten, alle gehen motiviert und zufrieden aus dieser Tagung nach Hause. Emmi Mieskes

Schlagwörter: Tagung, Regionalgruppe Hermannstadt-Harbachtal

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