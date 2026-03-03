



3. März 2026

Temeswar und die Banater Schwaben im 18. und 19. Jahrhundert: Wochenendseminar der Akademie Mitteleuropa e.V. in Bad Kissingen

Zum Thema „Temeswar und die Banater Schwaben im 18. und 19. Jahrhundert. Banater Stadtgeschichte zwischen Habsburgermonarchie und Moderne 1716 bis 1867. Siedlung, Verwaltung und Identität“ findet ein Wochenendseminar der Akademie Mitteleuropa e.V. vom 13. bis 15. März in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt.





Die Kosten für die Teilnahme betragen pro Person 94 Euro (inkl. Programm, Unterkunft, Verpflegung und Kurtaxe) im Doppelzimmer und 114 im Einzelzimmer. Anmeldungen sind ab sofort möglich über die Homepage: In einer Einführung in die Thematik skizziert Astrid Ziegler (München) die „Historischen Rahmenbedingungen der habsburgischen Banatpolitik und die Bedeutung Temeswars als Verwaltungs-, Militär- und Handelszentrum“. Es folgt eine bebilderte Führung durch die Temeswarer Altstadt, die einen anschaulichen Zugang zur Stadtgeschichte eröffnet. Prof. Dr. Anton Sterbling (Fürth) analysiert die „Herausbildung früher lokaler und regionaler Identitätsvorstellungen in Temeswar und im Banat“. Prof. h.c. Josef Wolf (Böblingen) widmet sich „Temeswar im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus“. Marionela Wolf (Böblingen) rückt die jüdische Bevölkerung Temeswars in den Fokus. Unter dem Titel „Von der Toleranz zur Emanzipation“ zeichnet sie die rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen der jüdischen Gemeinde zwischen 1716 und 1867 nach. Dr. Walter Engel (Düsseldorf) weist in „Temeswarer Impressionen“ auf den ersten deutschen Banat-Roman „Pflanzer und Soldat“ von Karl Wilhelm von Martini hin. Katharina Kilzer (Wiesbaden) ergänzt diese Perspektive mit einem Beitrag zu „Temeswarer Geschichten und urbane Legenden aus der Habsburgerzeit“. Prof. Dr. Rudolf Gräf (Klausenburg) lenkt den Blick auf die „Bergstädte des Banats und deren wirtschaftliche sowie kulturelle Bedeutung“. Dr. Sandra Hirsch (Temeswar) widmet sich dem „Alltag der Kaufleute im habsburgischen Temeswar des 18. Jahrhunderts“. Péter Tamás (Temeswar) reflektiert das „Zusammenspiel von Vergangenheit und Gegenwart im heutigen kulturellen Gedächtnis der Stadt“. Dr. Alfred Zawadzki (Reutlingen) beschließt das Programm mit einem kunsthistorischen Beitrag zum „Temeswarer Barock. Architektur und Bildersprache“.Die Kosten für die Teilnahme betragen pro Person 94 Euro (inkl. Programm, Unterkunft, Verpflegung und Kurtaxe) im Doppelzimmer und 114 im Einzelzimmer. Anmeldungen sind ab sofort möglich über die Homepage: www.heiligenhof.de , unter info[ät]heiligenhof.de oder „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Kennwort „Temeswar“. Das Seminar wird gefördert durch das Kulturwerk Banater Schwaben e.V. aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales und richtet sich an historisch Interessierte, Mitglieder der Banater ­Gemeinschaft sowie an ein kulturgeschichtlich aufgeschlossenes Publikum.

Schlagwörter: Tagung, Heiligenhof, Bad Kissingen, Banater Schwaben, Temeswar

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.