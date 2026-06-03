



3. Juni 2026

Tagung „Glaube, Identität und Kultur – Kirchen und Heilige in Rumänien“ mit doppelter Buchvorstellung in Nürnberg

„Ex fide lux – Deutsch-Rumänisches Institut für Theologie, Wissenschaft, Kultur und Dialog e.V.“ lädt ein zur Tagung „Glaube, Identität und Kultur – Kirchen und Heilige in Rumänien“ mit doppelter Buchvorstellung am Donnerstag, 18. Juni, von 14.00 bis 17.00 Uhr in die Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa, Fürther Straße 166, 90429 Nürnberg.

Einladung und Programm (Änderungen vorbehalten!):

Ab 13.00 Uhr: Ankommen und Kaffee



14.00 Uhr: Eröffnung der Tagung

† Metropolit Serafim von Deutschland, Zentral- und Nordeuropa

Pfarrer Prof. Dr. h.c. Hermann Schoenauer, Vorsitzender „Ex fide lux“



Einführung

Pfarrer Prof. h. c. Dr. Jürgen Henkel, Selb



14.15 Uhr: Impulsreferate und Buchpräsentationen mit Diskussion

Protosingel Ioan Popoiu, Rumänische Orthodoxe Metropolie, Nürnberg:

„Heilige der rumänischen Lande“ (Schiller Verlag 2025, Deutsch-Rumänische Theologische Bibliothek, Band 13)

15.00 Uhr Pfarrer Dieter Brandes, Villingen-Schwenningen:

„Nationen, Kulturen und Religionen in Rumänien“ (Schiller Verlag 2026, Deutsch-Rumänische Theologische Bibliothek, Band 14)



17.15 Uhr Gemeinsames Abschlussessen (eigene Bezahlung!) und gemütliches Beisammensein im Gasthof „Zum Posthorn“ (griechische Küche), Pestalozzistraße 1, 90429 Nürnberg, 100 Meter neben der Metropolie, Telefon: (09 11) 31 24 19



Alle Teilnehmer, die am Abschlussessen teilnehmen wollen, melden sich bitte verbindlich wegen der Reservierung der notwendigen Plätze für das Abendessen bis 13. Juni an unter E-Mail: koloquium[ät]exfidelux.de

Schlagwörter: Nürnberg, Tagung, Kirche, deutsch-rumänische Beziehungen

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