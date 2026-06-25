Dank des HOG-Verbandes

Liebe Landsleute, Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Festumzug des Heimattages, Musikkapellen, Tanzgruppen und Freunde unseres Brauchtums, liebe HOGler, nach dem schönen Pfingstwochenende mit dem so eindrucksvollen Trachtenumzug möchten wir die Gelegenheit nutzen, euch allen unseren aufrichtigen und herzlichen Dank für euer Mitwirken und eure Teilnahme am Heimattag auszusprechen.

Die Heimatortsgemeinschaft Malmkrog war in diesem Jahr die erste HOG im langen Trachtenumzug des Heimattages. Foto: Siegbert Bruss

Ein Fest dieser Größenordnung lebt von den Menschen, die bereit sind, Zeit, Arbeit, Leidenschaft und Herzblut einzubringen. Ihr alle habt dazu beigetragen, dass unser Trachtenumzug zu einem eindrucksvollen und unvergesslichen Erlebnis wurde.Es war der bisher längste und beeindruckendste Trachtenumzug. Mit euren prächtigen Trachten, den festlich geschmückten Wagen, den musikalischen Beiträgen, den Darbietungen und eurer Freude am Mitwirken habt ihr das Bild unserer Heimat und unseres Brauchtums auch jetzt in Dinkelsbühl geprägt.Für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, jedoch auch für die anwesenden Gäste und Politiker war der Umzug ein beeindruckendes Zeichen gelebter Tradition. Die Vielfalt der Trachten, die liebevolle Gestaltung der einzelnen Gruppen und die sichtbare Verbundenheit mit den überlieferten Bräuchen haben große Begeisterung ausgelöst. Viele Gäste haben ihre Anerkennung und Bewunderung für die hohe Qualität und die festliche Atmosphäre zum Ausdruck gebracht. Dieses positive Echo gebührt in erster Linie euch, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.Besonders danken möchten wir den vielen HOGs und auch den Kreisgruppen, die oft schon Wochen und Monate vor dem eigentlichen Veranstaltungstag mit den Vorbereitungen begonnen haben. Die Pflege und Instandhaltung der Trachten, die Organisation der Anreise, die Abstimmung innerhalb der Gruppen sowie die zahlreichen ehrenamtlichen Stunden im Hintergrund erfordern einen erheblichen Einsatz. Dieser Aufwand bleibt für die Öffentlichkeit oft unsichtbar, ist jedoch die Grundlage für das Gelingen einer solchen Veranstaltung.Ein herzlicher Dank gilt ebenso den Blaskapellen und Tanzgruppen, die mit ihren Klängen und Darbietungen für eine festliche und stimmungsvolle Umrahmung gesorgt haben. Musik und Tanz verbindet Menschen und verleiht einem Fest seine besondere Atmosphäre. Euer Mitwirken hat wesentlich dazu beigetragen, dass unser Heimattag zu einem lebendigen Ausdruck von Gemeinschaft und Tradition wurde.Der Trachtenumzug und das Rahmenprogramm waren weit mehr als eine festliche Veranstaltung. Es waren sichtbare Zeichen dafür, dass Tradition, Heimatverbundenheit und Gemeinschaft auch in unserer heutigen Zeit einen hohen Stellenwert ­besitzen. Ihr alle habt dazu beigetragen, kulturelles Erbe zu bewahren und an die jüngeren Generationen weiterzugeben. Gerade in einer Zeit des Wandels ist dies von unschätzbarem Wert.Mit eurem Mitwirken habt ihr gezeigt, wie lebendig unsere HOGs und Kreisgruppen sind, und motiviert hoffentlich weitere Jugendliche und Mitglieder mitzumachen. Der respektvolle Umgang miteinander, die gute Zusammenarbeit und die Freude am gemeinsamen Feiern haben den gesamten Heimattag geprägt. Diese Gemeinschaft ist das Fundament unseres gesellschaftlichen Lebens und verdient besondere Wertschätzung.Im Namen des HOG-Vorstandes sprechen wir euch deshalb unseren tief empfundenen Dank aus. Euer Einsatz hat maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Heimattag wieder zu einem Höhepunkt unseres Festjahres wurde und vielen Menschen noch lange in schöner Erinnerung bleiben wird. Mögen die Begegnungen, die gemeinsamen Erlebnisse und die Freude am Brauchtum noch lange nachwirken.Wir freuen uns bereits heute auf ein Wiedersehen bei den anstehenden Veranstaltungen, den HOG-Treffen, der Haferlandwoche, den Festtagen im Harbachtal, dem Sachsentreffen in Schönau und vielen mehr und wünschen euch und euren Familien dabei Gesundheit, Glück und viele schöne gemeinsame Stunden. Mit herzlichen Grüßen,

der Vorstand eures HOG-Verbands