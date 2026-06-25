



25. Juni 2026

Stolzenburger Trachtengruppe beim 76. Heimattag in Dinkelsbühl

Es war ein Heimattag der Rekorde, zu dem wir Stolzenburger uns auch einreihen durften. 54 Teilnehmer nahmen am Trachtenumzug teil und präsentierten bei schönstem Pfingstwetter unsere außergewöhnliche, handgearbeitete Tracht in ihrer Vielfalt, mit der bisher höchsten Anzahl an Borten und Stolzenburger Mänteln.

Stolzenburger Trachtengruppe in Dinkelsbühl. Foto: D. Kenzel Von Jung bis Alt, dem Motto „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ entsprechend, haben vor allem die Kleinsten und die vielen Jugendlichen unsere Gruppe bereichert und somit das Band zwischen den Generationen und zu den Wurzeln gefestigt – die Prognose für die Zukunft sieht mehr als gut aus.



Zugegeben, es war recht warm unter dem schweren Tuch der althergebrachten Gewänder, aber wer einmal im Trachtenumzug in Dinkelsbühl mitgelaufen ist, weiß: Es lohnt sich jedes Jahr, egal bei welchem Wetter, mitzumachen. So können alte Traditionen immer wieder aufleben, vor allem, wenn neue Gesichter dazukommen, die frischen Wind mitbringen, und wir gemeinsam dafür sorgen, dass das Erbe der Stolzenburger lebendig bleibt.



Ein recht herzlicher Dank geht an jeden einzelnen Teilnehmer der Trachtengruppe, aber auch an die vielen Zuschauer, die uns lautstark applaudiert haben, sowie an den Förderverein Stolzenburg e.V. für die gewohnt zuverlässige Organisation und die Erstattung der Kosten für die Festabzeichen. Wir freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr! Von Jung bis Alt, dem Motto „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ entsprechend, haben vor allem die Kleinsten und die vielen Jugendlichen unsere Gruppe bereichert und somit das Band zwischen den Generationen und zu den Wurzeln gefestigt – die Prognose für die Zukunft sieht mehr als gut aus.Zugegeben, es war recht warm unter dem schweren Tuch der althergebrachten Gewänder, aber wer einmal im Trachtenumzug in Dinkelsbühl mitgelaufen ist, weiß: Es lohnt sich jedes Jahr, egal bei welchem Wetter, mitzumachen. So können alte Traditionen immer wieder aufleben, vor allem, wenn neue Gesichter dazukommen, die frischen Wind mitbringen, und wir gemeinsam dafür sorgen, dass das Erbe der Stolzenburger lebendig bleibt.Ein recht herzlicher Dank geht an jeden einzelnen Teilnehmer der Trachtengruppe, aber auch an die vielen Zuschauer, die uns lautstark applaudiert haben, sowie an den Förderverein Stolzenburg e.V. für die gewohnt zuverlässige Organisation und die Erstattung der Kosten für die Festabzeichen. Wir freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr! A. Thal

Schlagwörter: Heimattag 2026, Stolzenburg, Teilnahme

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