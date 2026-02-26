



26. Februar 2026

Dr. Ulrike Krischke kandidiert erneut für den Stadtrat Wolfratshausen

Die promovierte Anglistin und Linguistin Dr. Ulrike Krischke ist seit 2014 Mitglied des Stadtrats der Stadt Wolf­ratshausen. Als Fraktionssprecherin der Bürgervereinigung Wolfratshausen und Seniorenreferentin engagiert sie sich für eine nachhaltige Stadtentwicklung, einen starken sozialen Zusammenhalt und eine lebendige demokratische Kultur. Darüber hinaus ist sie in Beiräten und Vorständen Wolf­ratshauser Vereine aktiv. Ihre politischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Wohnen und Mobilität, Seniorenpolitik und – an erster Stelle – in der Stärkung der Demokratie und demokratischer Prozesse. Bei der Kommunalwahl am 8. März kandidiert sie auf Listenplatz 2 der Bürgervereinigung Wolfratshausen e.V.

Dr. Ulrike Krischke Ulrike Krischke wurde 1975 in Kronstadt geboren. Ihre Mutter stammt aus Jahrmarkt bei Temeswar und gehört zu den Banater Schwaben, ihr Vater ist Siebenbürger Sachse aus Schaas bei Schäßburg. Im Alter von 13 Jahren wanderte sie nach Deutschland aus – eine prägende Erfahrung, die ihre Sicht auf Heimat, Identität und kulturelle Zugehörigkeit bis heute beeinflusst.



Nach dem Abitur studierte sie Englisch und Französisch und promovierte in der anglistischen Sprachwissenschaft. Heute unterrichtet sie an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) historische englische Sprachwissenschaft und mittelalterliche Literatur. Ihre wissenschaftliche Arbeit ist geprägt von dem Interesse zu erforschen, wie Kultur, Sprache und Geschichte miteinander verwoben sind und wie Brücken zur Vergangenheit das Gegenwärtige erklären können.



Trotz der frühen Auswanderung ist sie ihrer Herkunft und Siebenbürgen stark verbunden geblieben. Sie reist regelmäßig mit ihrer Familie dorthin, um nahe und entfernte Verwandte zu besuchen, und es ist ihr ein besonderes Anliegen, ihren beiden Töchtern die Heimat der Mutter näherzubringen. Auf Rundreisen durch verschiedene Regionen Rumäniens erkundet sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, der von dem Land begeistert ist, und ihren Töchtern die kulturelle Vielfalt und beeindruckende Landschaft ihrer ursprünglichen Heimat.



Schon in ihrer Jugend pflegte Krischke den kulturellen Austausch intensiv: Viele Jahre tanzte sie in der Jugendtanzgruppe der Siebenbürger Sachsen und nahm unter anderem an der Europeade in Spanien, Portugal und Frankreich teil – dem wohl größten europäischen Trachten- und Folklorefestival, das jährlich an wechselnden Orten in Europa stattfindet. Diese Erfahrungen stehen für ihre Offenheit, kulturelle Neugier und Freude an gemeinschaftlichem Erleben.



In Wolfratshausen hat Ulrike Krischke ihre Wahlheimat gefunden. Ihr Engagement ist getragen vom Wunsch, dieser Stadt etwas zurückzugeben, erklärt sie gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung. Sie ist überzeugt, dass Demokratie auf kommunaler Ebene beginnt – dort, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen und ihr unmittelbares Lebensumfeld mitgestalten. Als Seniorenreferentin setzt sie sich für soziale Teilhabe und generationenübergreifende Begegnungsorte ein. Die Gründung der ersten kommunalen Seniorenvertretung im Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen hat sie federführend initiiert und deren erste Projekte erfolgreich umgesetzt. Ebenso liegt ihr die Entwicklung nachhaltiger, bezahlbarer und innovativer Wohnkonzepte am Herzen, zudem will sie die Lebensqualität und Gemeinschaft fördern. So hat sie unter anderem ein Mehrgenerationenwohnprojekt in Wolfratshausen auf den Weg gebracht, das auf große Resonanz stößt.



Ulrike Krischke verbindet in ihrer politischen Arbeit Traditionsbewusstsein mit Innovationskraft. Ihr Ziel ist es, bewährte Werte zu bewahren, neue Wege mutig zu denken und Wolfratshausen als lebenswerte, offene und menschliche Stadt weiterzuentwickeln. Ulrike Krischke wurde 1975 in Kronstadt geboren. Ihre Mutter stammt aus Jahrmarkt bei Temeswar und gehört zu den Banater Schwaben, ihr Vater ist Siebenbürger Sachse aus Schaas bei Schäßburg. Im Alter von 13 Jahren wanderte sie nach Deutschland aus – eine prägende Erfahrung, die ihre Sicht auf Heimat, Identität und kulturelle Zugehörigkeit bis heute beeinflusst.Nach dem Abitur studierte sie Englisch und Französisch und promovierte in der anglistischen Sprachwissenschaft. Heute unterrichtet sie an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) historische englische Sprachwissenschaft und mittelalterliche Literatur. Ihre wissenschaftliche Arbeit ist geprägt von dem Interesse zu erforschen, wie Kultur, Sprache und Geschichte miteinander verwoben sind und wie Brücken zur Vergangenheit das Gegenwärtige erklären können.Trotz der frühen Auswanderung ist sie ihrer Herkunft und Siebenbürgen stark verbunden geblieben. Sie reist regelmäßig mit ihrer Familie dorthin, um nahe und entfernte Verwandte zu besuchen, und es ist ihr ein besonderes Anliegen, ihren beiden Töchtern die Heimat der Mutter näherzubringen. Auf Rundreisen durch verschiedene Regionen Rumäniens erkundet sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, der von dem Land begeistert ist, und ihren Töchtern die kulturelle Vielfalt und beeindruckende Landschaft ihrer ursprünglichen Heimat.Schon in ihrer Jugend pflegte Krischke den kulturellen Austausch intensiv: Viele Jahre tanzte sie in der Jugendtanzgruppe der Siebenbürger Sachsen und nahm unter anderem an der Europeade in Spanien, Portugal und Frankreich teil – dem wohl größten europäischen Trachten- und Folklorefestival, das jährlich an wechselnden Orten in Europa stattfindet. Diese Erfahrungen stehen für ihre Offenheit, kulturelle Neugier und Freude an gemeinschaftlichem Erleben.In Wolfratshausen hat Ulrike Krischke ihre Wahlheimat gefunden. Ihr Engagement ist getragen vom Wunsch, dieser Stadt etwas zurückzugeben, erklärt sie gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung. Sie ist überzeugt, dass Demokratie auf kommunaler Ebene beginnt – dort, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen und ihr unmittelbares Lebensumfeld mitgestalten. Als Seniorenreferentin setzt sie sich für soziale Teilhabe und generationenübergreifende Begegnungsorte ein. Die Gründung der ersten kommunalen Seniorenvertretung im Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen hat sie federführend initiiert und deren erste Projekte erfolgreich umgesetzt. Ebenso liegt ihr die Entwicklung nachhaltiger, bezahlbarer und innovativer Wohnkonzepte am Herzen, zudem will sie die Lebensqualität und Gemeinschaft fördern. So hat sie unter anderem ein Mehrgenerationenwohnprojekt in Wolfratshausen auf den Weg gebracht, das auf große Resonanz stößt.Ulrike Krischke verbindet in ihrer politischen Arbeit Traditionsbewusstsein mit Innovationskraft. Ihr Ziel ist es, bewährte Werte zu bewahren, neue Wege mutig zu denken und Wolfratshausen als lebenswerte, offene und menschliche Stadt weiterzuentwickeln.

Schlagwörter: Kommunalwahlen, Bayern, Wolfratshausen

Bewerten: 5 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.