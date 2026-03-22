



22. März 2026

Begeisterte Gemeinde- und Kreisrätin: Maili Wagner in Laufach und im Kreis Aschaffenburg wieder gewählt

Maili Wagner wurde bei der Kommunalwahl am 8. März deutlich in ihren Ämtern bestätigt: Mit 1098 Stimmen wurde sie erneut in den Gemeinderat ihrer Heimatgemeinde Laufach gewählt, und satte 20666 Stimmen erzielte sie als Kreisrätin für den Kreistag im Landkreis Aschaffenburg. Damit wurde sie auf der Liste 2 der Freien Wähler Bayern auch die „unangefochtene Stimmenkönigin“.

Maili Wagner in Patriziertracht in Dinkelsbühl. Foto: Jan Wagner Wie sie gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung erklärt, freut sie sich über die Maßen über so eine tolle Bestätigung ihre Arbeit als Kreisrätin. „Ich werde meine ganze Kraft und Energie gerne wieder für solide Politik vor Ort einsetzen. Nach sechs Jahren voller Höhen und Tiefen der Kreispolitik und einem intensiven Wahlkampf quer durch den Landkreis ist dieses Wahlergebnis eine fantastische Belohnung.“ Schon bei ihrer ersten Wahl 2020 war sie an der Spitze der Freien Wähler angetreten, eine Position, die sie klar behaupten konnte. Für diesen „immensen Vertrauensbeweis“ bedankt sie sich bei ihren Wählerinnen und Wählern und hofft, die Herausforderungen der nächsten Jahre wieder gut zu meistern.



In der Kreispolitik setzen die Freien Wähler „auf eine vorausschauende Haushaltspolitik, um die allgemeine Kostenspirale einzudämmen und insbesondere den damit verbundenen Hebesatz für die Gemeinden im Landkreis stabil unter 50 Prozentpunkten zu halten“. Schwerpunkte werden hierbei die Gesundheits- und Energieversorgung sein.



Auf Gemeindeebene möchte Maili Wagner vor allen „den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken, mit passgenauen Angeboten für alle Generationen: Das reicht von offenen Mountainbike-Trainings im Rahmen unserer Jugendarbeit bis hin zum ,Digitalen Sofa‘, einer Bürgersprechstunde für digitale Dienste für die ältere Generation, sowie den Ausbau von Begegnungsstätten wie dem ,VEREINten Haus‘, einem aktuellen Projekt der Gemeinde Laufach, das Denkmalpflege, Vereinsarbeit und Belebung des Ortskerns zusammenbringt.“ Die 49-jährige Gymnasiallehrerin stammt aus Schäßburg und freut sich sehr über Publikationen, „die unsere ehrenamtliche Arbeit in den Ratsgremien beleuchten. In der Politik werden meist nur die Landes- oder Bundesebene wahrgenommen. Dabei liegt das, was vor der eigenen Haustüre passiert, aber tatsächlich in der Hand der Gemeinde- und Kreisräte vor Ort, die man kennt und im Grunde jederzeit ansprechen kann.“ Wie sie gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung erklärt, freut sie sich über die Maßen über so eine tolle Bestätigung ihre Arbeit als Kreisrätin. „Ich werde meine ganze Kraft und Energie gerne wieder für solide Politik vor Ort einsetzen. Nach sechs Jahren voller Höhen und Tiefen der Kreispolitik und einem intensiven Wahlkampf quer durch den Landkreis ist dieses Wahlergebnis eine fantastische Belohnung.“ Schon bei ihrer ersten Wahl 2020 war sie an der Spitze der Freien Wähler angetreten, eine Position, die sie klar behaupten konnte. Für diesen „immensen Vertrauensbeweis“ bedankt sie sich bei ihren Wählerinnen und Wählern und hofft, die Herausforderungen der nächsten Jahre wieder gut zu meistern.In der Kreispolitik setzen die Freien Wähler „auf eine vorausschauende Haushaltspolitik, um die allgemeine Kostenspirale einzudämmen und insbesondere den damit verbundenen Hebesatz für die Gemeinden im Landkreis stabil unter 50 Prozentpunkten zu halten“. Schwerpunkte werden hierbei die Gesundheits- und Energieversorgung sein.Auf Gemeindeebene möchte Maili Wagner vor allen „den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken, mit passgenauen Angeboten für alle Generationen: Das reicht von offenen Mountainbike-Trainings im Rahmen unserer Jugendarbeit bis hin zum ,Digitalen Sofa‘, einer Bürgersprechstunde für digitale Dienste für die ältere Generation, sowie den Ausbau von Begegnungsstätten wie dem ,VEREINten Haus‘, einem aktuellen Projekt der Gemeinde Laufach, das Denkmalpflege, Vereinsarbeit und Belebung des Ortskerns zusammenbringt.“ Die 49-jährige Gymnasiallehrerin stammt aus Schäßburg und freut sich sehr über Publikationen, „die unsere ehrenamtliche Arbeit in den Ratsgremien beleuchten. In der Politik werden meist nur die Landes- oder Bundesebene wahrgenommen. Dabei liegt das, was vor der eigenen Haustüre passiert, aber tatsächlich in der Hand der Gemeinde- und Kreisräte vor Ort, die man kennt und im Grunde jederzeit ansprechen kann.“ S. B.

Schlagwörter: Kommunalwahlen, Wagner, Aschaffenburg

Bewerten: 2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.