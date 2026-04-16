



16. April 2026

Antisemitismusbeauftragter Klein wechselt zur OECD

Berlin – Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, wird sein Amt im Sommer niederlegen und künftig als deutscher Botschafter bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris tätig sein. Das Bundeskabinett habe die Personalie beschlossen, teilte Klein in Berlin mit. Eine Entscheidung über seine Nachfolge steht laut einem Bericht der „Zeit“ noch aus.

Dr. Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Bildquelle: BMI Klein steht seit 2018 an der Spitze des neu geschaffenen Amtes des Beauftragten für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Die Position war auf Initiative des Bundestages eingerichtet worden, nachdem antisemitische Vorfälle in Deutschland zugenommen hatten. Zu seinen zentralen Aufgaben gehörten die Koordination staatlicher Maßnahmen gegen Antisemitismus, die Zusammenarbeit mit jüdischen Organisationen sowie die Sensibilisierung der Öffentlichkeit.



Der 58-jährige Jurist und Diplomat bezeichnete seine Amtszeit als „fordernd“; es sei ihm eine Freude und Ehre gewesen, dazu beitragen zu können, den Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland wirksamer zu gestalten. Die neue Aufgabe nehme er „mit großem Respekt gerne an“. Bis zu seinem Wechsel nach Paris will Klein seine Aufgaben weiter wahrnehmen.



Vor seiner Ernennung zum Antisemitismusbeauftragten war Klein bereits im Auswärtigen Amt mit ähnlichen Themen befasst. Mit seinem Wechsel zur OECD übernimmt er nun eine zentrale diplomatische Funktion in der internationalen Zusammenarbeit der Bundesrepublik.



1968 in Darmstadt geboren, entstammt Felix Klein einer siebenbürgischen Familie (siehe Klein steht seit 2018 an der Spitze des neu geschaffenen Amtes des Beauftragten für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Die Position war auf Initiative des Bundestages eingerichtet worden, nachdem antisemitische Vorfälle in Deutschland zugenommen hatten. Zu seinen zentralen Aufgaben gehörten die Koordination staatlicher Maßnahmen gegen Antisemitismus, die Zusammenarbeit mit jüdischen Organisationen sowie die Sensibilisierung der Öffentlichkeit.Der 58-jährige Jurist und Diplomat bezeichnete seine Amtszeit als „fordernd“; es sei ihm eine Freude und Ehre gewesen, dazu beitragen zu können, den Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland wirksamer zu gestalten. Die neue Aufgabe nehme er „mit großem Respekt gerne an“. Bis zu seinem Wechsel nach Paris will Klein seine Aufgaben weiter wahrnehmen.Vor seiner Ernennung zum Antisemitismusbeauftragten war Klein bereits im Auswärtigen Amt mit ähnlichen Themen befasst. Mit seinem Wechsel zur OECD übernimmt er nun eine zentrale diplomatische Funktion in der internationalen Zusammenarbeit der Bundesrepublik.1968 in Darmstadt geboren, entstammt Felix Klein einer siebenbürgischen Familie (siehe Karrierediplomat mit siebenbürgischen Wurzeln ). Sein verstorbener Vater Dr. Hans Klein stammte aus Hermannstadt, war Geiger im Philharmonischen Orchester der Stadt am Zibin; sein Onkel Fritz Klein (1924-2011) war ein bedeutender marxistischer Historiker in der DDR; D. Dr. Christoph Klein, emeritierter Bischof der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, ist sein Onkel zweiten Grades; und sein Großvater Dr. Fritz Klein (1895-1936) war ein einflussreicher Journalist und Publizist in der Weimarer Republik. CS

Schlagwörter: Klein, Antisemitismus, Beauftragter, OECD, Paris

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