



28. März 2026

Wolfi Klein: Lesung und Musik in Mainz

„Geschichten aus dem Leben“ gibt es am Sonntag, 19. April, um 19.30 Uhr im Salon 3SEIN, Große Bleiche 60-62, 55116 Mainz. Wolfgang „Wolfi“ Klein liest, Caro Trischler (Gesang, Gitarre) und Ulf Kleiner (Rhodes, Keys) spielen Folk, Jazz und brasilianische Musik.

Der Neu-Rentner, Ex-Wirt und Autor Wolfi Klein kam 1956 in Hermannstadt zur Welt. 1980 verließ er seine Heimat und siedelte sich in Mainz an, wo er 45 Jahre die Kultgaststätten „Quartier Mayence“, „Caveau“ und „Zum Löwen“ führte. Als Ausgleich zum harten Nachtleben begann er im Jahr 2000 mit dem Schreiben. Im vergangenen Jahr erschien sein Roman „Schnapsideen und Heimatgefühle. Bekenntnisse eines Kneipenwirts“, in dem Klein „skurrile, rührende und persönliche Episoden aus seinem Leben“ schildert. Der Neu-Rentner, Ex-Wirt und Autor Wolfi Klein kam 1956 in Hermannstadt zur Welt. 1980 verließ er seine Heimat und siedelte sich in Mainz an, wo er 45 Jahre die Kultgaststätten „Quartier Mayence“, „Caveau“ und „Zum Löwen“ führte. Als Ausgleich zum harten Nachtleben begann er im Jahr 2000 mit dem Schreiben. Im vergangenen Jahr erschien sein Roman „Schnapsideen und Heimatgefühle. Bekenntnisse eines Kneipenwirts“, in dem Klein „skurrile, rührende und persönliche Episoden aus seinem Leben“ schildert.

Schlagwörter: Lesung, Musik, Klein

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