15. Skiwochenende der SJD in Saalbach-Hinterglemm

Saalbach-Hinterglemm ist ein ebenso bekanntes wie beliebtes Skigebiet. Verschiedene Skipisten sind in wenigen Minuten zu Fuß oder mit dem Bus erreichbar. Der Bustransfer zu den Skipisten ist im Preis inbegriffen. Auf dieser Webseite findet Ihr weitere Informationen zu den Skipisten in der näheren Umgebung. Natürlich sind hier auch Skipisten für Anfänger vorhanden. Ebenso befindet sich ein Baby-Skilift nur wenige Gehminuten entfernt.Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern, wobei jedes Zimmer über sein eigenes Bad mit WC verfügt. Die Bettwäsche und die Ortstaxe sind im Preis schon enthalten. Die Anreise am Freitag kann individuell gestaltet werden, die Zimmer können ab 15 Uhr bezogen werden. Freitag- und Samstagabends wird im Anschluss an das reichhaltige Abendessen wie gewohnt unser „Schlager-Taxi“ für einen gemütlichen Ausgang des Abends sorgen. Die Kosten für zwei Übernachtungen inklusive Halbpension (Säfte bei den Mahlzeiten sind inklusive) und siebenbürgisch-sächsischen Snacks wie Fettbrot oder Zacuscă betragen: in der Altersklasse bis 6 Jahre für SJD-Mitglieder wie SJD-Nichtmitglieder 0 Euro, von sechs bis elf Jahren 60 Euro für SJD-Mitglieder bzw. 70 Euro für Nichtmitglieder, von elf bis 15 Jahren 80 Euro (SJD-Mitglieder) bzw. 90 Euro (Nichtmitglieder), ab 15 Jahre 100 Euro für SJD-Mitglieder bzw. 115 Euro für Nichtmitglieder. In den Preisen ist kein Skipass enthalten!Für die Anmeldung ist Folgendes dringend zu beachten: Bitte nur Anmeldungen von Einzelpersonen bzw. Paaren oder Familien, keine Gruppenanmeldungen. Bei Anmeldung bitte Name, Alter, SJD-Mitgliedschaft und eine Kontaktmöglichkeit angeben. Die Anmeldung erfolgt bei Mark Penkert, per E-Mail an sjd-skifreizeit[ät]gmx.de. Nach erfolgter Bestätigung der Anmeldung ist der Teilnehmerbeitrag auf folgendes Konto zu entrichten: Verband der Siebenbürger Sachsen – SJD, IBAN: DE64 7025 0150 0010 6298 06, SWIFT-BIC: BYLADEM1KMS, Kreissparkasse München-Starnberg, Verwendungszweck: Skiwochenende 2017 + Name.. Die Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnehmeranzahl ist auf 111 Personen begrenzt. Die Anmeldungen werden nach zeitlichem Eingang der E-Mail berücksichtigt. Bei einer Absage innerhalb von 14 Tagen vor Reisebeginn ist eine Rückerstattung der vollen Teilnehmergebühr nicht mehr möglich. Es fallen Stornogebühren von 80 % an. Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen und drücken die Daumen für reichhaltigen Schneefall!

Eure SJD