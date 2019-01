30. Januar 2019 Druckansicht

Backe, backe Plätzchen …

Am 8. Dezember veranstaltete die SJD Bayern in Kooperation mit der Kreisgruppe München ihr alljährliches Plätzchenbacken für Kinder. Um 10.00 Uhr konnten es die 15 jungen Bäckerinnen und Bäcker nicht mehr erwarten. Nachdem sich die Kinder an den Tischen mit ihren Ausstechformen verteilt hatten, ging es los. Der Teig wurde ausgerollt, ausgestochen und die ersten Plätzchen wurden in den Ofen geschoben. Nachdem der Teig aufgebraucht war, ging es ans Verzieren.

Gegen Mittag kam der große Hunger und es wurde alles stehen und liegen gelassen, um Wiener mit Semmeln zu essen. Auf einmal hörten alle ein lautes Klopfen. Natürlich ließ sich der Nikolaus diese Veranstaltung nicht entgehen. Wir sangen gemeinsam mit ihm und lauschten dem Gedichtvortrag eines Kindes. Der Nikolaus hatte natürlich einen großen Sack dabei mit Kleinigkeiten für die Kinder. Plätzchenbacken der SJD Bayern. Foto: Veronika Schorsten Gegen Mittag kam der große Hunger und es wurde alles stehen und liegen gelassen, um Wiener mit Semmeln zu essen. Auf einmal hörten alle ein lautes Klopfen. Natürlich ließ sich der Nikolaus diese Veranstaltung nicht entgehen. Wir sangen gemeinsam mit ihm und lauschten dem Gedichtvortrag eines Kindes. Der Nikolaus hatte natürlich einen großen Sack dabei mit Kleinigkeiten für die Kinder.Das Team der SJD Bayern bedankt sich bei allen Kindern und bei den Helfern, die zu diesem gelungenen Nachmittag beigetragen haben. Vor allem danken wir der Nachbarschaft Lohhof, die uns den Raum zur Verfügung gestellt hat, sowie der Kreisgruppe München für ihre Unterstützung. Eure SJD Bayern

