Kinderfreizeit in Baden-Württemberg

So gut besucht war die Kinderfreizeit der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Baden-Württemberg (SJD BW), schon lange nicht mehr! Vom 5.-7. Juli fanden sich 32 Kinder in einem Selbstversorger-Haus bei Geislingen ein, um gemeinsam ein spannendes Wochenende zu erleben.

Teilnehmer der Kinderfreizeit 2019 in Baden-Württemberg. Foto: Valerie B.

Fondant: Fleißig verzieren die Kinder die Muffins mit Fondant. Foto: Bianca P.

Schon am Freitagabend stand eine fleißige Truppe in der Küche, um bei den Vorbereitungen für das Abendessen zu helfen. Im Laufe des Wochenendes hatte jeder einmal Küchendienst, dazu gehörten alle Arbeiten von der Verarbeitung der Lebensmittel bis zum Abwasch. Nach der Stärkung und einer Kennenlernrunde spielten wir ein paar Bewegungsspiele im Freien.Bei dem Spiel „Faules Ei“ legten sich einige etwas zu sehr ins Zeug und so kam es zu dem einen oder anderen Sturz, zum Glück aber ohne Verletzte. Am Samstag stand ein vielfältiges Programm zur Auswahl für die Kinder. Vormittags gab es einen Wettbewerb, bei dem sie in Teams in Disziplinen wie Dosenwerfen oder Dreibeinlauf gegeneinander antreten mussten. Am Nachmittag gab es verschiedene Workshops. Einige Kinder spielten Fußball unter der fachkundigen Betreuung von Chris und beim Muffinsverzieren entstanden viele bunte Kunstwerke aus Fondant. Am Abend gab es nach der Siegerehrung für den Wettbewerb ein paar Runden „Werwolf“, und wem das zu wenig Bewegung war, spielte noch „Faules Ei“.In dieser Nacht schliefen die Kinder im Vergleich zur Nacht davor sehr viel schneller ein und am nächsten Tag war die Motivation aufzustehen nicht sehr groß. Vor allem, weil es schon vor dem Frühstück ans Packen der Koffer ging. Denn nach dem Frühstück musste noch das ganze Haus geputzt werden. Aber nachdem auch das gemeinsam erfolgreich gemeistert war, konnten wir den verbleibenden Vormittag für Spiele und eine spontane Tanzeinlage nutzen. Viel zu schnell war das Wochenende vorbei. Es sind viele neue Freundschaften entstanden und wir freuen uns darauf, hoffentlich alle spätestens bei der nächsten Kinderfreizeit wiederzusehen.Die SJD Baden-Württemberg bedankt sich bei allen für die Teilnahme und bei den Betreuern Anna-Lena, Andrea, Chris und Natalie. Besonderer Dank geht auch an Tanja und Valerie, die extra den weiten Weg auf sich genommen haben, um dabei sein zu können, und an Bianca für die Organisation auch schon im Vorfeld.

Natalie Bertleff