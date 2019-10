Tanzgruppe Nürnberg beim Sachsentreffen in Bistritz aktiv

Im Zeitraum vom 20.-22. September nahmen wir, die Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg, am 29. Sachsentreffen in Bistritz teil. Es stand in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam – Gedenken – Aufbauen“ und wurde zeitgleich mit dem Nordsiebenbürger Treffen organisiert.

Die Tanzgruppe Nürnberg beim Sachsentreffen in Bistritz. Foto: Thomas Hinz

Die Tanzgruppe Nürnberg auf dem Vorplatz der evangelischen Kirche. Foto: Thomas Hinz

Bereits am Donnerstag (19. September) machte sich unsere Gruppe voller Vorfreude auf den Weg nach München, denn von dort aus flogen wir nach Klausenburg. Nach der Landung wurden wir von einem Bus abgeholt und zu unserem Hotel Codrisor nach Bistritz gefahren. Nun durften eine Stärkung und der erste Rundgang durch die Stadt nicht fehlen. Daher ließen wir den Abend gemeinsam im Restaurant Crama Veche bei typisch einheimischen Spezialitäten, wie z. B. Vinete, Sarmale und Clatite, ausklingen.Zu den kulturellen Höhepunkten, die uns in Bistritz erwarteten, zählten die festliche Eröffnung im Gewerbeverein Palatul Culturii, eine Gedenkveranstaltung zur Flucht und Evakuierung aus Nordsiebenbürgen vor 75 Jahren beim Denkmal im Park sowie die Verleihung der Honterus-Medaille als Zeichen der Anerkennung für Verdienste um die Gemeinschaft. Besonders hervorzuheben ist das Kulturprogramm, an dem wir am Samstag mitwirken durften. Begonnen hat dies am Vormittag mit dem Festgottesdienst in der evangelischen Kirche, an dem unsere Tanzgruppe teilnahm. Spalier stehend empfingen wir im Anschluss die Besucher beim Verlassen des Gebäudes. Daraufhin präsentierten wir uns beim Trachtenumzug, der durch die Straßen von Bistritz führte, vorbei an zahlreichen winkenden sowie zurufenden Anwohnern und Besuchern des Treffens. Den Abschluss bildete das Aufführen eines gemeinsamen Tanzes, dem Budaker, vor der Haupttribüne, den wir am Vorabend in der Turnhalle des Liviu Rebreanu Gymnasiums mit den anderen teilnehmenden Tanzgruppen erlernten. Am Nachmittag fanden nach den Grußworten der Ehrengäste Musik- und Tanzvorführungen der einzelnen Gruppierungen statt. Neben weiteren elf Tanzgruppen aus Siebenbürgen und Wels boten wir drei Tänze aus unserem Repertoire dar. Während des gesamten Tages nutzten wir die Möglichkeit der verschiedenen Kulissen, um Erinnerungsfotos von uns als Gruppe zu machen.Neben den abendlichen Angeboten, zu denen das Festzelt im Stadtkern gehörte, besuchten wir in Bistritz auch so manche Bar und Nachtclubs, wo wir erzählten, tanzten und gemeinsam Spaß hatten. Erwähnenswert ist außerdem die Fahrt mit dem Aufzug zur Kirchturmspitze, dem höchsten Kirchturm Siebenbürgens, von wo aus ganz Bistritz sowie die umgebenden Berge gut einsehbar waren. Die Zeit verging wie im Flug, am Montag stand leider bereits unsere Abreise in die Heimat an. Vom Hotel Codrisor wurden wir wieder nach Klausenburg gebracht, flogen nach München und von dort aus fuhren wir zurück nach Nürnberg.Ein großes Dankeschön geht an Annemarie Wagner, Kulturreferentin des Kreisverbandes Nürnberg und Mitglied der HOG Bistritz-Nösen, die sich um die gesamte Organisation und Koordination unseres Aufenthaltes vor Ort sowie bei den kulturellen Veranstaltungen kümmerte. Gerne blicken wir als Gruppe auf dieses ereignisreiche Wochenende in Siebenbürgen zurück. Es war eine schöne Zeit unter Freunden. Bereits jetzt sehen wir mit Vorfreude dem großen Sachsentreffen 2021 in Hermannstadt entgegen!

Annekatrin Streifert