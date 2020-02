Sitzungswochenende der SJD-Bundesjugendleitung in München

Gerade mal Januar und schon gibt es alle Hände voll zu tun. Damit dieses Jahr auch alles optimal läuft, hat sich der Vorstand der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) am Wochenende vom 24. bis zum 26. Januar in München zur ersten Sitzung des Jahres getroffen, um das Fundament dafür zu legen.

Die Bundesjugendleitung am Ballabend im Hofbräukeller. Foto: Foto Richter

Mit voller Agenda und ebenso viel Tatendrang starteten die Mitglieder am Samstagmorgen in ein produktives Sitzungswochenende in der Geschäftsstelle des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. in München. Ein Hauptaugenmerk lag auf dem bevorstehenden Vorbereitungsseminar für den Heimattag 2020. So wurde der Großteil aller noch offenen Fragestellungen geklärt und es konnte mit der konkreten Planung abgeschlossen werden. Doch auch neben dem Vorbereitungsseminar gab es viele interessante Themen, die rege und konstruktiv abgehandelt wurden. So wurden weiterhin auch Pläne zur engeren Zusammenarbeit der Bundesjugendleitung unter anderem mit den Kreisgruppen besprochen sowie die Handhabung des SJD-Zimmers im Schloss Horneck beschlossen.Doch auch mit Sitzungsschluss am Samstag waren nicht alle Programmpunkte für den Tag vom Tisch. Am Abend machte sich die Bundesjugendleitung gemeinschaftlich und in schicker Abendgarderobe auf zum Großen Siebenbürgerball im Hofbräukeller in München. Neben gutem Essen und anregenden Unterhaltungen genoss man das interessante und unterhaltsame Programm, durch das der Bundesjugendleiter Fabian Kloos und die stellvertretende Schriftführerin der SJD Bayern, Nadine Konnerth, als Moderatorenteam führten.Trotz langer Ballnacht war am zweiten Sitzungstag von Müdigkeit kaum etwas zu bemerken. Die noch offenen Themen wurden effektiv vorgestellt, besprochen und diskutiert. Durch die gute Führung des Bundesjugendleiters und die Vorbereitung aller Teilnehmer auf die Sitzungsthemen konnte diese pünktlich und erfolgreich am Sonntagmittag beendet werden. Es lässt sich also festhalten, dass die Sitzung in München ein gelungener Start in das Jahr 2020 war und sich alle Mitglieder der SJD auf ein aufregendes Jahr freuen dürfen.

Marc-Alexander Krafft