Erfolgreich auf Sand: Die Brüder Manuel und Dominik Kraus spielen in der Beachsoccer-Bundesliga

Manuel und Dominik, die beiden Söhne des aus Mediasch stammenden Landsmannes Walter Kraus und seiner Ehefrau Renate, die aus Lowrin stammt, spielen mit ihrem BSC Beach Boyz Waldkraiburg in der Bundesliga der Beachsoccer. Das ist eine relativ neue Sportart, die mit mehreren bekannteren Sportarten einiges verbindet.

Erstklassige Kicker: Dominik akrobatisch in Aktion (Bild oben) und Bruder Manuel Kraus im Dribbling (Foto: Kenny Behle) spielen für BSC Beach Boyz Waldkraiburg in der Bundesliga der Beachsoccer.

Es handelt sich hierbei um eine Art Fußball, der barfuß auf Sand gespielt wird. Vier Feldspieler und ein Torwart bilden eine Mannschaft. Es werden drei Mal zwölf Minuten gespielt, ähnlich wie beim Basketball, auf einem 36 x 25 m großen Platz auf ein 5,50 m x 2,20 m großes Tor. Es ist ein sehr schnelles und daher ziemlich anstrengendes Spiel, und da Fallrückzieher am Mann auch erlaubt sind, sieht es größtenteils richtig spektakulär aus. Zwischen Mai und August finden einige Sammelspieltage statt, wo alle Mannschaften vor Ort pro Wochenende zwei bis drei Spiele ausrichten. Es gibt alle zwei Jahre Weltmeisterschaften, von der FIFA organisiert, und so was Ähnliches wie eine Champions-League im Fußball, allerdings heißt sie beim Beach-soccer Euro-Winners-Cup. Sicher, Fußball, Handball oder Basketball sind schon bekannter, aber die Varianten im Sport werden immer mehr und wieso nicht mal Beachsoccer spielen? Und wenn man dann auch noch in der Bundesliga spielen darf, umso besser.Walter Kraus, der Vater der beiden Beachsoccer, war als Jugendlicher schon in der Fußballmannschaft der Kreisgruppe Waldkraiburg einige Jahre aktiv. Später spielte er dann noch einige Jahre in der Altherren-Fußballmannschaft des VfL Waldkraiburg und als junger Vater immer wieder mit seinen Söhnen Fußball. Das führte dazu, dass beide in den Jugendfußballmannschaften des VfL Waldkraiburg spielten. Später schaffte es Manuel sogar in die erste Mannschaft, während Dominik es in Kraiburg in der ersten Mannschaft probierte. Hier empfahl ihm der Trainer, es mal mit Beachsoccer zu probieren. Gesagt, getan. So kam es, dass beide beim Neustart des BSC Beach Boyz Ende 2016 mit dabei waren. Mit ihnen schaffte der BSC 2017 und 2019 die Bayerische Meisterschaft auf Grund von Turnieren, 2018 einen 10. Platz bei 13 Mitbewerbern in der Bundesliga, 2019 den 11. Platz bei 14 Teilnehmern und 2020 den 7. Platz in der Bundesliga, in der zwölf Mannschaften teilnahmen.Gegründet wurde der Verein BSC Beach Boyz Waldkraiburg bereits 2005, aber erst seit dem Neuanfang 2016, seit auch die beiden Kraus-Brüder mitspielen, kommen die Erfolge stetig. Derzeit besteht der Kader aus zwölf Spielern. Aktuell haben die Beach Boyz 64 Vereinsmitglieder. Mannschaftskapitän ist Dominik Kraus, 2. Vorstand, Co-Trainer und Pressesprecher in Personalunion ist Manuel Kraus. Da man sich seit Neuestem auch mit dem Co-Trainer der deutschen Beachsoccer-Nationalmannschaft, Marc Lamberger, verstärkt hat, hat man auch ein klares Ziel vor Augen – es geht darum, sich im Mittelfeld der Deutschen Beachsoccer-Liga zu etablieren.Da beide Brüder noch studieren – Manuel studiert Sportmanagement, während sich Dominik der Kunststofftechnik widmet –, haben sie auch noch genügend Zeit für ein Hobby, das ziemlich spektakulär und vermutlich sehr zukunftsträchtig ist. Beachvolleyball ist noch nicht so lange olympisch – weshalb sollte nicht auch Beachsoccer mal olympisch werden?

Herbert Liess