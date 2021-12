Weihnachtsgruß der SJD 2021

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), liebe Landsleute, ein durchwachsenes Jahr voller Aufs und Abs geht zu Ende. Wir haben mehr Zeit zu Hause verbracht als normal, dennoch wurde es zwischendrin hektisch, und wir freuen uns darauf, zur Ruhe zu kommen und das Jahr gemütlich ausklingen zu lassen.

Fabian Kloos, SJD-Bundesjugendleiter. Foto: Manuel Krafft

Traditionell wurde bei uns im Haus der Weihnachtsbaum immer kurz vor Weihnachten gekauft. Das haben immer unsere Eltern gemacht und wir Kinder sind am 23. Dezember dazugekommen, um den Baum bei Weihnachtsmusik und Punsch zu schmücken. Dieses Jahr ist das erste Jahr, in dem Nadine und ich uns einen eigenen, kleinen Weihnachtsbaum im Topf geholt haben. Wir haben also den Brauch in die neue Generation übernommen.Auch die neue Generation der SJD hat in diesem Jahr etwas zum ersten Mal getan. Seit die Bundesjugendleitung (BJL) 2019 gewählt wurde, konnte keine große Veranstaltung stattfinden. Für uns sind diese wichtig, damit wir als Vorstand zusammenwachsen können. Dieses Jahr haben wir es jedoch trotz Corona geschafft, das 35-jährige Jubiläum der SJD zu feiern und anschließend mit allen beteiligten Mitgliedern und Tanzgruppen gemeinsam auf einem Ball zu tanzen. Diese erste große Veranstaltung der BJL in Person war ein voller Erfolg. Damit hat die SJD auch einen der ersten Bälle seit Beginn der Pandemie veranstaltet und gibt damit Hoffnung, dass alles wieder normal werden kann.Unsere Vereinsarbeit war dieses Jahr vor allem digital geprägt. Angefangen mit unserem Ersatzprogramm für das alljährliche Vorbereitungsseminar für den Heimattag. Man konnte dabei auch Tänze lernen, aber online. Astrid Sutoris hat die SJD dabei unterstützt ein Line-Dance-Seminar auf die Beine zu stellen, das auch gut besucht war. Danach folgte der Digitale Heimattag. Alle Beteiligten investierten viele ehrenamtliche Stunden, um dieses einzigartige Programm zu ermöglichen. Die SJD unterstützte dabei stark, z.B. mit der Tanzgruppen Challenge, Einsendungen zu „Unser Nachwuchs präsentiert sich“, einem Sketch, Online-Quizfragen, Werbungen und einer Late Night Show. Alles festgehalten auf dem Siebenbuerger.de-Kanal auf YouTube, um es noch viele Male genießen zu können.Unser SJDenkanstoßwochenende im Heiligenhof wurde kurzfristig organisiert und half den verschiedenen SJD-Vorständen, sich auszutauschen und eine gemeinsame Vision für die Zukunft zu planen. Dabei möchte sich die SJD in Zukunft mehr auf Angebote für Kinder und Tanzgruppen konzentrieren. Jedes Kind und jeder Jugendliche mit siebenbürgischen Wurzeln soll wissen, wer die SJD ist und was sie tut.Corona machte uns die Planung nicht leicht, weshalb auch unser Jubiläum, welches am reservierten Volkstanzwettbewerbwochenende stattfand, relativ kurzfristig geplant und angekündigt wurde. Aber auch wenn es stressig und schwer zu koordinieren war, ist es aus meiner Sicht ein voller Erfolg geworden.Abschließen durften wir das Jahr mit weiteren digitalen Höhepunkten, und zwar Online-Seminaren zu digitalen Themen. Unter dem Namen „SJDigitalschmiede“ boten wir unterschiedliche Workshops zur digitalen Organisation von Dokumenten, Flyergestaltung und zum Drehen von Erklärvideos an. So haben wir nicht nur uns selbst weitergebildet, sondern auch vielen anderen Mitgliedern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen die Möglichkeit gegeben, neue digitale Ideen zu sammeln.Ein Highlight für mich stellt unsere neue, moderne SJD-Website dar. Unter www.sjd-siebenbuerger.de sind wir zu erreichen. Hier könnt ihr euch über Veranstaltungen informieren, euch anmelden und natürlich ganz zeitgemäß: online Mitglied werden! Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an unser IT-Team der SJD, die das mit viel Einsatz an einigen Wochenenden möglich gemacht hat.Ich möchte an dieser Stelle gleich ansetzen und allen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz danken. Ohne euch wäre es nicht möglich, diese Projekte durchzuführen oder unsere Gemeinschaft aufrecht zu erhalten. Deshalb bin ich für jede helfende Hand und jede/n engagierte/n Anpacker/in dankbar! Wenn auch du dich ehrenamtlich bei und für die SJD einsetzen möchtest, melde dich gerne unter kontakt[ät]sjd-siebenbuerger.de.Genießt die Vorweihnachtszeit mit euren Liebsten und freut euch auf ein paar ruhige Feiertage. Ich wünsche euch allen im Namen der SJD frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Fabian Werner Kloos, Bundesjugendleiter der SJD