Erfolgreiche Skifreizeit der SJD Bayern

Nachdem die Skifreizeit der SJD Bayern im Jahr 2021 leider ausgefallen war, wurde vom 25. bis 27. Februar 2022 der verpasste Spaß nachgeholt. Am Freitagabend kamen die 40 Teilnehmer in Rimsting an, natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln und frisch getestet, und genossen einen entspannten Abend bei kalter Platte und Musik. Da sich viele seit der letzten Skifreizeit im Jahr 2020 nicht mehr gesehen hatten, bot der Abend die perfekte Gelegenheit, sich auszutauschen. Für Beschäftigung sorgten auch die von der Unterkunft bereitgestellten Kicker und Tischtennisplatten, welche sportlichen Ehrgeiz und einiges an Gelächter hervorbrachten.

Skifreizeit der SJD Bayern in Rimsting. Foto: Arno Müller

Am nächsten Morgen hieß es besonders für die Skifahrer nach einer teilweise recht kurzen Nacht früh aufstehen, denn das Skigebiet Wilder Kaiser lockte mit reichlich Schnee. Dabei durften erholsame Stopps an den Skihütten mit gutem Essen natürlich nicht fehlen. Einige entschlossen sich hingegen dazu, dem kühlen Frühlingswetter zu entfliehen und den Tag in den beheizten Pools des Prienavera Erlebnisbads in Prien oder der Chiemgau Therme in Bad Endorf zu genießen. Eine weitere Gruppe ging den Tag ebenfalls entspannt an und machte sich mittags auf den halbstündigen Spaziergang in die malerische Kleinstadt Prien am Chiemsee auf, um dort zünftig bayrisch zu essen.Gegen 18.00 Uhr kehrten alle Gruppen in die Herberge zurück und stärkten sich ganz nach dem Motto „gmiatlicher boarischer Abend“ mit Semmeln, Brezeln und Würstchen. Danach stand das Highlight des Wochenendes an: Die Band „TraunSound“ sorgte für gute Musik und ausgelassene Stimmung bis in den späten Abend hinein. Auch wenn die Teilnehmer in letzter Zeit die Bälle vermissten, hatten sie das Tanzen nicht verlernt und kamen schnell wieder auf den Schlager-Geschmack. Legte die Band einmal eine Pause ein, wurde diese ebenfalls gut genutzt, mit kleinen Spielen und Wettkämpfen, wie beispielsweise Bierkrugstemmen. Unter den Anfeuerungsrufen des Publikums stellten die Anwärter und eine Anwärterin ihre Kräfte unter Beweis.Nach dem gemeinsamen Frühstück am Sonntag folgte eine Aufräum- und Putzaktion. Vor dem Abschied versammelten sich alle noch einmal vor dem Erzbischof-Hefter-Haus, um ein Gruppenfoto als Erinnerung für das spaßige Wochenende zu schießen. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Organisationsteam und den Teilnehmern für die schöne Skifreizeit!

Eure SJD-Bayern