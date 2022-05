Frühlingsball der Jugendtanzgruppe Biberach

Die Corona-Pandemie betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Wir alle haben die Auswirkungen in den letzten zwei Jahren deutlich zu spüren bekommen: keine Besuche, keine Veranstaltungen, kein persönlicher Kontakt … Kein Wunder also, dass der Frühlingsball der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendtanzgruppe Biberach ein ganz und gar außergewöhnliches Ereignis war. Früher einmal alljährlich veranstaltet, kam uns allen dieser Samstag, der 7. Mai 2022, wie ein Wunder vor. Gleich beim Einlass um 19.00 Uhr war klar: Wir waren nicht die Einzigen, die es kaum erwarten konnten. Sofort füllte sich die Halle mit vorfreudigen Menschen, die sich endlich wieder von der JTG BC rundum versorgen lassen wollten.

Gemeinsamer Tanz symbolisiert die Verbundenheit der Tanzgruppen. Foto: Mathias Henrich

Die Stimmung war ausgelassen und die Tanzfläche rappelvoll. Noch nie hatten bei einem Ball so viele Menschen um die Wette getanzt. Wie konnten sie auch nicht, da die Band „Schlager-Taxi“ sich selbst übertraf. Nach so langer Pause waren sie überglücklich, wieder auf der Bühne in Biberach stehen zu dürfen und mit ihrer Musik zahlreichen Menschen eine Freude zu machen. Mit ihrer guten Laune steckten sie jeden an, Jung und Alt!Auch für die Kindertanzgruppen war der Abend etwas ganz Besonderes: Nach vielen Monaten ohne Tanzproben musste auf einmal die Tracht her! Nach der offiziellen Begrüßung von unserer Tanzleitung Astrid Göddert lieferten unsere Kleinsten eine super Show: Die Kleine und die Große Kindertanzgruppe unter der Leitung von Anna-Lena und Astrid Göddert präsentierten stolz die einstudierten Tänze „Kieler Sprotten“, „De reklich Med“, „Das Fenster“ und als Zugabe den beliebten „Schustertanz“ und auch die Gasttanzgruppe, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Heilbronn unter der Leitung von Michelle Hamrodi und Edras Pacola, konnte mit den Tänzen „Uf am Rossboda“ und „Schaulustig“ glänzen. Um unsere Verbundenheit zu symbolisieren, wurde gemeinsam der „Sprötzer Achterrühm“ getanzt, bei dem sowohl die Heilbronner als auch die Biberacher Jugendtanzgruppe unter der Leitung von Astrid Göddert und Carina Ludwig mit Freude mitmachte. Das war eine super Gelegenheit, die altbekannten Tänze aufzufrischen.Pünktlich um Mitternacht wurden Rosen von den Kindern der KTG Biberach verkauft, um den Muttertag zu feiern. Hoffentlich haben alle daran gedacht, ihren Mamis zu gratulieren! Der B30-Imbiss unter der Leitung von Stefan Wieland versorgte uns alle mit leckerem Essen, unter anderem auch Langos: ein kleiner Vorgeschmack auf den baldigen Heimattag in Dinkelsbühl! Alles in allem waren wir alle froh, nach einer langen, schwierigen Zeit einen Ball veranstalten zu können. Wir hatten es ja soo vermisst, morgens um 5.00 Uhr noch Tische abzubauen …Aber Spaß beiseite: Der Abend war viel schöner, als wir uns das hätten vorstellen können. Nach zwei harten Jahren war es für jeden der Beweis, dass solche Veranstaltungen nicht selbstverständlich sind. In Zukunft werden wir sicher jede Gelegenheit, Bälle zu organisieren und zu besuchen, umso mehr wertschätzen. Wir hoffen alle, dass wir auch weiterhin viele, viele Gäste zu unseren Veranstaltungen begrüßen dürfen, und freuen uns jetzt schon auf den nächsten Ball! Unsere Erinnerungen trügen nicht: Solche Abende sind unbezahlbar und mit viel Hilfe und Unterstützung immer ein voller Erfolg! Vielen Dank an alle Helfer und Organisatoren!

Celine Kovacs