Corporate Identity – die SJD im neuen Kleid

Nach über zehn Jahren und Hunderten von Flyern, Ausschreibungen und Social-Media-Posts haben wir uns entschieden, unsere Corporate Identity (CI), also unser optisches Auftreten nach außen, zu überarbeiten. Die bekannte „Wave“ wirkte langsam etwas aus der Zeit gekommen und wir wollten uns mit unserer neuen CI ein neues, modernes Aussehen geben.Das Ganze geschah in einem Atemzug mit der Erstellung und Veröffentlichung unserer eigenen Website. Durch diese uns jetzt zur Verfügung stehende zentrale Datenablage können wir Mitgliedsanträge oder Anmeldungen zu Veranstaltungen für Euch viel einfacher zugänglich machen und uns gleichzeitig administrativen Aufwand sparen. Online-Anmeldungen sind schlicht einfacher und wir wollen ja auch mit der Zeit gehen. Besonders unsere eigene E-Mail-Plattform hilft uns dabei, koordinierter vorgehen zu können und Euch eine Anlaufstelle für Fragen rund um die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) zu bieten. E-Mail-Adressen sind jetzt also nicht mehr personengebunden, sondern an das jeweilige Amt. Wenn Ihr beispielsweise Fragen rund um die Kulturarbeit habt, schreibt Ihr einfach eine Mail an kulturreferat[ät]sjd-siebenbuerger.de anstatt wie bisher an eine private E-Mail-Adresse. Deshalb seid Ihr jetzt gefragt! Für die nächsten Wochen könnt Ihr uns auf unserer Website Eure Meinung rund um unsere neue CI und Website mitteilen. Macht das Ganze anonym oder hinterlasst Eure E-Mail-Adresse und ermöglicht Euch die Teilnahme an unserem Gewinnspiel und gewinnt tolle Preise wie den SJD-Goodie-Bag.Bei Anregungen, Kritik und Fragen allgemeiner Art kontaktiert uns unter folgender Mail-Adresse: kontakt[ät]sjd-siebenbuerger.de. Mail-Adressen, die nicht mit @sjd-siebenbuerger.de enden, sind veraltet. Wir freuen uns auf Euer Feedback.

Eure SJD