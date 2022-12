Weihnachtsgruß der SJD: Das erste „normale“ SJD-Jahr dieser Bundesjugendleitung

Liebe SJD-Mitglieder, liebe Freunde und Förderer der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), liebe Landsleute, ein Jahr voller freudiger Wiedersehen und Veranstaltungen geht zu Ende. Wir freuen uns auf etwas Ruhe und die Zeit mit unseren Familien und wollen gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückblicken.

SJD-Bundesjugendleiter Fabian Kloos. Foto: Burkhard Weiß

Zur Weihnachtszeit sind Christkindlmärkte ein schöner Zeitvertreib. Nadine und ich haben den in Landshut bereits besucht und uns – wie man das eben so macht – eine einen halben Meter lange Wurst, Glühwein und zum Abschluss gebrannte Mandeln geholt. Dabei mussten wir an den letzten Christkindlmarkt denken, auf dem wir waren: 2019 nach unserer konstituierenden Sitzung als frisch gewählte Bundesjugendleitung (BJL). Das hat uns gezeigt, dass nach den vergangenen zwei Jahren Chaos endlich wieder „Normalität“ eingekehrt ist.Dieses Jahr war das erste „normale“ SJD-Jahr für alle Vorstände. Zwar haben wir es mit Corona-Erkrankungen und einer Online-Januarsitzung begonnen, aber schon bald stellte sich Hoffnung ein. Ich weiß noch, wie viele Mitglieder mir geschrieben haben, ob der Heimattag dieses Jahr stattfindet. Es war alles sehr ungewiss, die Spannung war groß! Uns ist allen ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, als es hieß: „Dinkelsbühl“ findet wie gewohnt statt!Bei unserer BJL-Skifreizeit waren wir noch sehr vorsichtig. Aber zu unserem Vorbereitungsseminar war allen klar, dass auch Bälle wieder stattfinden können und getanzt werden darf. Am Heimattag haben wir uns dann endlich alle wiedergesehen. Die Freude war groß, es wurde erzählt, gelacht, geweint und viel getanzt. Auch hier hat die SJD wie gewohnt fleißig unterstützt und noch einen extra Programmpunkt für unsere Kleinsten, die Stadtralley, mit aufgenommen.Im Sommer konnten die Großen dann Dinkelsbühl erkunden. Der erste Tanzgruppenaustausch fand statt und war ein voller Erfolg. Ein Wochenende lang tauschten sich Tanzgruppenleiter, Tanzgruppenmitglieder und die SJD-Vorstände in der Jugendherberge Dinkelsbühl zu aktuellen Themen und Problemen aus. Dabei zeigte sich, dass vor allem die Kommunikation mit und unter den Tanzgruppen verbessert werden musste. Ein weiteres großes Thema war der Volkstanzwettbewerb und die Bewertungskriterien. An diesem großen Thema wird bis heute fleißig gearbeitet. Ich denke, dass dieses Wochenende uns alle mehr zusammengeschweißt hat.Die größte Veranstaltung der SJD, der Volkstanzwettbewerb (VTW), konnte endlich wieder stattfinden. Das freute uns wie auch die Tanzgruppen sehr und zeigte sich durch hohe Teilnehmerzahlen. Durch starken Einsatz unseres Technik-Teams, bestehend aus Manuel Krafft, Patrick Krestel und Bernd Breit, konnten wir diesen VTW professionell live streamen. Auch wurde dieses Jahr zum ersten Mal der Stephanie Kepp Wanderpokel an die Siegertanzgruppe verliehen. Dieser wurde der SJD im Gedenken an Stephanie Kepp und ihren starken Einsatz für die siebenbürgische Jugendarbeit gespendet. Durch ihn wird Stephanie immer bei unserem Volkstanzwettbewerb dabei sein, einer Veranstaltung, die ihr sehr am Herzen lag und die sie zu ihrer Zeit als BJL-Kulturreferentin geprägt hat.Das war nur ein Teil unserer vielen SJD-Veranstaltungen dieses Jahr. Es gab viel zu tun und wenige freie Wochenenden, was man aus den vergangenen Jahren nicht mehr gewohnt war. Aber es war sehr schön, euch alle wiederzusehen!An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz bedanken. Ohne euch könnten wir das alles nie bewältigen. Ich bedanke mich auch bei unserer Geschäftsstelle für die tolle Zusammenarbeit. Lasst es euch gut gehen, kommt wieder etwas zur Ruhe und genießt die Weihnachtszeit ganz uneingeschränkt mit euren Liebsten. Ich wünsche euch im Namen der SJD frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und bis bald!

Fabian Werner Kloos, Bundesjugendleiter der SJD