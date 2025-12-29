



29. Dezember 2025

Jahresrückblick der Kreisgruppe Bietigheim-Bissingen

Siebenbürgischer Gottesdienst: Alle Landsleute und Gemeindemitglieder waren am 12. Januar zum Gottesdienst mit siebenbürgischer Liturgie eingeladen, abgehalten vom Pfarrer in Ruhestand Günter Auner. Begleitet wurde der Gottesdienst von den Großauer Leuchtersängern und dem Singkreis Kampestweinkel unter der Leitung von Emmi und Heinz Mieskes. Danach gab es im Saal der Friedenskirche ein deftiges gemeinsames Mittagessen, Krautwickel, Kaffee und Kuchen.

Neuer Vorstand der Kreisgruppe Bietigheim-Bissingen mit Vorsitzendem Richard Löw (4. von links). Foto: Emmi Mieskes Neuwahlen: Am 4. Mai fanden im Gemeindehaus der Friedenskirche im Sand die Neuwahlen des Vorstandes der Kreisgruppe Bietigheim-Bissingen statt. Wahlleiter war der Landesvorsitzende Michael Konnerth. Er beantragte die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig angenommen wurde. Bei der Verabschiedung dankte die amtierende Vorsitzende Andrea Kulin den Mitgliedern und Landsleuten für die langjährige Unterstützung. Der neue gewählte Vorstand: Vorsitzender: Richard Löw; Stellvertreter: Hermann Ongert, Gustav Sauer und Hans Hann; Kassenwart: Walter Sauer; Kassenprüfer: Dieter Untch und Horst Ongert; Kulturreferentin: Erika Ciopei (Bulter) und Emmi Mieskes, Schriftführerin: Andrea Kulin.



Ausflug: Die Busfahrt in die Lausitz vom 29. Mai bis 1. Juni, organisiert wie jedes Jahr von Hermann Ongert, eine viertägige Reise, wo wir die Stadt Bautzen, ein sorbisches Dorf und Kulturzentrum besuchten. In den nächsten Tagen ging es nach Zittau, Herrenhutter Sterne Manufaktur, den Kurort Oybin und das katholische sorbische Kloster Marienstern.



Reise nach Westrumänien (28. Juni bis 11. Juli): Nach Deutsch-Orawitza/Oraviţa ging es weiter bis zum Donaudurchbruch mit einer Bootsfahrt auf der Donau, dann nahmen wir an einer Weinverkostung teil auf dem Weingut Corcova. U.a. besuchten wir in der Stadt Târgu Jiu die „endlose Säule“, den „Tisch des Schweigens“ und das berühmte „Tor des Kusses“ des berühmten rumänischen Bildhauers Brâncuși. Nach einem Besuch des Schlosses Hunedoara fuhren wir nach Deva, zum Gold-Museum von Brad und zur Bärenhöhle. Wir besuchten auch die Städte Oradea und Arad und traten nach dem Besuch der Klosterkirche Maria Radna die Heimreise an. Dank der guten Organisation von Hermann Ongert kamen wir voller unvergesslicher Impressionen zurück.



Das Grillfest am 26. und 27. Juli in der Gartenkolonie Buch begann mit einem Gottesdienst von Pfarrer i.R. Günther Auner. Danach startete das Grillen von Schweinebauch und Mici wie auch das Backen von Baumstriezel. Das zweitägige Fest war sehr gut besucht und sehr erfolgreich dank der vielen fleißigen Helfer.



Am 1. September fand der diesjährige Pferdemarkt der Stadt Bietigheim-Bissingen statt, ein Volksfest mit einer großen Tradition, die bis in das Jahr 1792 zurückreicht. Freitagabend begann der Anstich durch den Bürgermeister, bis Montag war der Umzug, am Dienstag folgte der Abbau. Am traditionellen Festumzug durch die Innenstadt nahmen wieder die Siebenbürger Sachsen teil in ihren schönen, verschiedenen Trachten.



Kultureller Abend: Am 22. November fand in der Aurainhalle der kulturelle Nachmittag statt mit einem bunten Programm, Begrüßung, Rückschau auf 50 Jahre der Kreisgruppe. Danach trug der Singkreis Kampestweinkel unter der Leitung von Emmi und Heinz Mieskes einige Lieder aus seinem Repertoire in sächsischer Mundart vor. Die Jugendtanzgruppe der Kreisgruppe Sachsenheim trat unter der Leitung von Hildegard und Helmuth Frank auf. Danach folgte die Theateraufführung „Des Fraen sen dem Deiwel" (Leitung Emmi Mieskes). Der Abend klang mit Musik und Tanz aus.

