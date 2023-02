Tanzgruppen-Austausch in Bad Kissingen

Der zweite Tanzgruppen-Austausch fand vom 20.-22. Januar mit knapp 50 Teilnehmenden im Heiligenhof in Bad Kissingen statt. Zusammen mit Tanzgruppenleitenden und den Landesjugendleitungen der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) wurden Ideen und Vorschläge gesammelt, um die Zusammenarbeit miteinander zu stärken und das kommende Jahr gemeinsam zu gestalten.

Gruppenbild der Teilnehmenden beim Tanzgruppen-Austausch 2023. Foto: Manuel Krafft

Freitagabends versammelte sich bereits ein Großteil aller Teilnehmenden, um den Start in das Wochenende einzuläuten. Im großen Sitzungssaal des Heiligenhofs lernten sich die Teilnehmenden bei Trank und Spiel kennen und begannen bereits den Ablauf der kommenden Tage zu planen und zu diskutieren.Um 9.00 Uhr starteten die Teilnehmenden dann in die Agenda des Sitzungswochenendes. Nach einer kurzen Eröffnung seitens des Bundesjugendleiters der SJD, Fabian Kloos, startete Ines Wenzel mit einem Vortrag rund um das Thema Trachten. Hierbei wurde nicht nur auf die historische Trageweise der Tracht eingegangen, sondern auch die Bewertung der Tracht am Volkstanzwettbewerb erläutert. Abgeschlossen wurde der Programmpunkt mit einer Fragerunde.Danach packten die Teilnehmenden selbst an. In Form von Gruppenarbeiten und Plenumsdiskussionen wurden Meinungsbilder und Vorschläge gesammelt, wie die Trachtenbewertung in Zukunft aussehen könnte.Ein Problem, das für viele Tanzgruppen besteht, ist die mangelnde Anzahl an Neumitgliedern. Aus diesem Grund wurden Strategien erarbeitet, um die Tanzgruppen bei der Mitgliedergewinnung zu unterstützen. Besonders gut angekommen ist dabei bisher, Freizeitveranstaltungen der Tanzgruppe zu organisieren, denen auch Nichtmitglieder beiwohnen dürfen. Auch erfolgsträchtig ist es, Mitglieder im Namen der Tanzgruppe für beispielsweise ihre Mithilfe oder langjährige Mitgliedschaft zu ehren, sodass Außenstehenden ein Ansporn für den Beitritt geliefert wird.Danach ging es weiter mit der Ausarbeitung der Tanzbewertung des Volkstanzwettbewerbs. Auch hier wurde in Gruppenarbeit an den Bewertungsgrundlagen gefeilt und Vorschläge zur Verbesserung der Bewertung gesammelt. Diese werden in den kommenden Sitzungen der Bundesjugendleitung präsentiert und in die Bewertungsbögen eingearbeitet.Den krönenden Abschluss machte eine Feedbackrunde zum Thema „Veranstaltungen der SJD“. Hier sammelte die SJD Meinungsbilder zu vergangenen Veranstaltungen ein, um einen Überblick über die Zufriedenheit der Gäste und Teilnehmenden zu erhalten und dem nächsten Bundesvorstands sowie den Landesvorständen vorzulegen.Nach zwei produktiven Sitzungstagen ging der Tanzgruppen-Austausch bei einem gemeinsamen Mittagessen am Sonntagnachmittag zu Ende. Wir bedanken uns herzlich bei dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., ohne dessen Förderung das Wochenende für uns nicht stemmbar gewesen wäre. Weiterhin wollen wir uns auch bei Ines Wenzel für ihren Vortrag und die anschließende Gesprächsrunde zum Thema „Trachten und deren Bewertung” bedanken. Wir freuen uns auch auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Euch und schauen bereits voller Vorfreude auf das bevorstehende Vorbereitungsseminar gemeinsam mit Euch.

Marc-Alexander Krafft