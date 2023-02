SJD-Bundesjugendleitung trifft sich in München

Die Bundesjugendleitung (BJL) der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) kam vom 27.-29. Januar zur ersten jährlichen Vorstandssitzung in der Geschäftsstelle des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland in München zusammen.

Bundesjugendleitung und Gäste beim Großen Siebenbürgerball in München. Foto: Hermann Deppner

Nach langer Anreise fanden sich die Vorstandsmitglieder der BJL am Freitagabend in München zusammen, um das erste Sitzungswochenende 2023 einzuläuten, dieses Mal teils in Begleitung. Mit den anstehenden Neuwahlen auf Bundesebene der SJD, die im Juni stattfinden, ist auch bei so einigen Begeisterten der Tatendrang aufgekommen und so durfte sich die BJL am Sitzungs-Samstag über den ein oder anderen Gasthörer freuen.Gleich zu Beginn wurde der Tanzgruppen-Austausch nachbesprochen. Vor allem eine Prioritäteneinordnung der Vorschläge und ein Abarbeitungsplan waren die Folge. Im Anschluss wurden die kommenden Veranstaltungen für das Jahr 2023 durchgesprochen. Mit dem nahenden Ende der aktuellen Legislaturperiode stand hierbei vor allem die reibungslose Übergabe an den kommenden Vorstand im Vordergrund. Im Anschluss an einen produktiven Sitzungstag hieß es dann „schick machen“. Denn die Sitzungsteilnehmer nahmen geschlossen am Großen Siebenbürgerball teil. Zwischen Gast-Acts und dem Unsichermachen der Tanzfläche konnte auch hier die Zeit genutzt werden, um die potenziellen Vorstandsmitglieder zu vernetzen.Nach einer langen Nacht konnte Sonntagmorgen dann in den abschließenden Sitzungstag übergegangen werden. Hier wurde unter anderem der Kassenbericht vorgestellt sowie ein „Schlachtplan” erstellt, der den neuen Vorstandsmitgliedern den Amtsantritt erleichtern soll. Zu guter Letzt fand die erste Vorstandssitzung der BJL am Sonntagnachmittag ihr Ende.

Marc-Alexander Krafft