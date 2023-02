22. Februar 2023

SJD Bayern lädt zum Landesjugendtag ein

Liebe Mitglieder der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern), am 11. März 2023, ab 18.30 Uhr, findet der Landesjugendtag mit Neuwahlen im "Erzbischof-Hefter-Haus in Rimsting statt.





Falls ihr Interesse habt ein Amt zu übernehmen, oder vielleicht erst einmal als Beisitzer die Arbeit im Vorstand kennenlernen wollt, meldet euch unter nadine.konnerth [ät] sjd-bayern.de. Wir freuen uns auf euch! Auf der Tagesordnung steht nach den Berichten der Landesjugendleiterin, ihrer Stellvertretern sowie der Kassenwartin und der Rechnungsprüfer auch die Wahl einer neuen Landesjugendleitung. Falls der Landesjugendtag zur angegebenen Zeitpunkt nicht beschlussfähig ist, wird dieser mit der gleichen Tagesordnung für den 11. März 2023 auf 19.00 Uhr angesetzt und ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stimmberechtigten als beschlussfähige Mitgliederversammlung abgehalten. Stimmberechtigt sind satzungsgemäß alle SJD-Mitglieder in Bayern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. Alle SJD-Mitglieder ab 16 Jahren können sich auch zur Wahl aufstellen lassen.Falls ihr Interesse habt ein Amt zu übernehmen, oder vielleicht erst einmal als Beisitzer die Arbeit im Vorstand kennenlernen wollt, meldet euch unter nadine.konnerth [ät] sjd-bayern.de. Wir freuen uns auf euch! Eure SJD Bayern

Schlagwörter: SJD, Bayern, Landesjugendtag

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.