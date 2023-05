Vorbereitungsseminar der SJD

Wieder ist der Frühling eingekehrt und vom 25.-26. März fand das Vorbereitungsseminar der Siebenbürgische-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) in Gersthofen bei Augsburg statt. Unter der Leitung des Tanzreferenten Hans Röbl lernten die rund 120 Teilnehmenden aus 39 Tanzgruppen gemeinsam eine Vielzahl neuer Tänze, darunter auch die Tänze für das gemeinsame Tanzen am Heimattag. Am Abend sorgte „TraunSound“ beim anschließenden Frühlingsball für gute Stimmung.

Die Tanzveranstaltung „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ ist jedes Jahr eines der kulturellen Highlights des Heimattages der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Die Tanzgruppen präsentieren sich sowohl in ihren individuellen Gruppen, aber auch gemeinsam beim Aufmarsch und Tanzen aller Tanzgruppen. Die Vertreter müssen die Tänze gut lernen, um sie ihren Tanzgruppen bis zum Heimattag beibringen zu können.Dieses Jahr trafen sich die Teilnehmenden des Vorbereitungsseminars für den Heimattag Samstagfrüh in der Sporthalle des TSV Gersthofen, um eine Auswahl an Tänzen zunächst zu lernen und anschließend daraus die gemeinsamen Tänze für den Heimattag auszuwählen. Nach einer kleinen Runde zum Eintanzen, um auch den letzten Rest Schläfrigkeit aus den Knochen zu bekommen, ging es unter der Leitung von Hans Röbl los. Im Laufe des Tages wurden den Tänzerinnen und Tänzern verschiedenste Tänze mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsstufen beigebracht, dabei gab es einen stetigen Wechsel zwischen schnell und langsam, Polka- und Mazurkaschritt – damit es keinem langweilig wurde. Dieses Jahr können wir uns am Heimattag auf die Krebspolka, Da Aufgedrahte und Da Ausigroßa freuen.Nach einem anstrengenden Tag zogen sich alle Tänzerinnen und Tänzer zurück in ihre Unterkünfte, um sich für den anschließenden Frühlingsball schick zu machen. Währenddessen machten sich zahlreiche freiwillige Helfer an die Arbeit, um die Halle mit Tischen, Stühlen und Dekoration für den Abend vorzubereiten. Mit dem ersten Anspielen der Instrumente läutete TraunSound dann den Abend ein, sodass einem gelungenen Frühlingsball voller Spaß und Tanz nichts mehr im Wege stand.Tags darauf fanden sich die Teilnehmenden erneut in der Sporthalle Gersthofen ein, um das vorangegangene Seminar Revue passieren zu lassen und das Gelernte zu festigen. Dieses Mal unter der Leitung einer Teilnehmerin, Melina Wagner, welche die Moderation und Tanzführung für den Sonntag übernahm. Wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei allen Teilnehmenden und Mitwirkenden des Seminars. Vielen Dank an die Kreisgruppe Augsburg für die leckeren Kuchenspenden. Wir bedanken uns auch bei Melina Wagner für ihr Engagement am Sonntag. Vielen lieben Dank auch an die Kindertanzgruppe HOG Deutsch-Zepling und die Kindertanzgruppe Augsburg für ihren Auftritt und das Versüßen unseres Abendprogramms. Ein riesengroßes Dankeschön an alle freiwilligen Helfer, die uns den ganzen Tag bei allem unterstützt haben. Ein herzliches Dankeschön gilt auch Hans Röbl, der uns mit viel Können, Geduld und Humor neue Volkstänze beigebracht hat. Nach diesem erfolgreichen Seminar freuen wir uns alle auf das gemeinsame Tanzen am Heimattag.

Marc-Alexander Krafft