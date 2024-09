Siebenbürgisch-Sächsische Jugend beim Sachsentreffen in Hermannstadt

Vom 2. bis zum 4. August fand in Hermannstadt das Große Sachsentreffen zum zweiten Mal statt, diesmal unter dem Motto „Heimat ohne Grenzen“. Das Ereignis lockte zahlreiche Teilnehmer und Besucher aus aller Welt an, um die Kultur und Traditionen der Siebenbürger Sachsen zu feiern. Die Jugendorganisationen aus Deutschland, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) und der Deutsche Jugendverein Siebenbürgen (DJVS) aus Rumänien gestalteten dieses Wochenende maßgeblich mit.

Tanzgruppen beim Aufmarsch auf dem Großen Ring in Hermannstadt. Foto: Bernd Breit

Jugendpavillon am Kleinen Ring. Foto: Frederike Stamm

Internationale Tanzveranstaltung auf dem Großen Ring. Foto: Bernd Breit

Die Tanzgruppen beim Aufmarsch auf dem Großen Ring. Foto: Bernd Breit

Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München bei der ITV auf dem Großen Ring. Foto: Bernd Breit

Die Combo Band begleitete die Gemeinschaftstänze live, in der Mitte SJD-Bundesjugendleiterin Natalie Bertleff. Foto: Bernd Breit

Der Jugendpavillon auf dem Kleinen Ring, der von der SJD gemeinsam mit dem DJVS betrieben wurde, erwies sich als pulsierendes Zentrum für die jüngere Generation. Hier fanden zahlreiche Aktivitäten statt, die speziell auf die Bedürfnisse und Interessen der siebenbürgischen Jugend zugeschnitten waren.Beim täglichen Mici&Greet kamen Jugendliche aus der ganzen Welt, animiert von charmanten und mitreißenden Moderationen, miteinander ins Gespräch. Ein weiteres Highlight waren die Jam Sessions, die täglich am Abend dazu einluden gemeinsam zu musizieren. Am Samstagabend versammelten sich sogar rund 150 Personen, um gemeinsam mit der Combo Band zu jammen, zu feiern und sich auf die bevorstehenden Konzerte auf dem Großen Ring einzustimmen. Auch die speziell von Mitgliedern der SJD entworfenen Merchandising-Artikel erfreuten sich großer Beliebtheit. Die SJD konnte sämtliche T-Shirts, Bauchtaschen und Flaschen erfolgreich an den Mann bringen.Ein weiterer Höhepunkt des Treffens war die Internationale Tanzveranstaltung am Freitag auf dem Großen Ring, für die sich die SJD maßgeblich verantwortlich zeichnete. 30 Tanzgruppen aus Deutschland, Siebenbürgen, Kanada und Österreich präsentierten auf der großen Bühne traditionelle Volkstänze und wurden anmoderiert von Katrin Breit (Deutschland), Johanna Kezdi (Rumänien) und Sascha Mayer (Österreich).Vertreter der Bundesjugendleitung der SJD nahmen auch am Trachtenumzug durch die Innenstadt von Hermannstadt teil.Sie marschierten stolz in der ersten Gruppe der „Jugendlichen der Föderation der Siebenbürger Sachsen“ mit. Nach den offiziellen Reden führten Johanna Kezdi vom DJVS und Hanna Müller von der SJD durch das Bühnenprogramm.Bei den Band-Vorschlägen für die Konzerte auf dem Großen Ring zeigte die SJD ebenfalls ein gutes Händchen. Am Freitag sorgte die TrioSaxonesPlus und die Combo Band mit einem Gastautritt von Duo Sunrise für ausgelassene Stimmung, während am Samstag die Bands Highlife, TraunSound und Rocky5 den Platz in eine riesige Party unter freiem Himmel verwandelten. Mit minimalen Umbauzeiten konnten damit gleich drei verschiedene Bands das Publikum begeistern. Die Musik und das fröhliche Miteinander erinnerten viele an die alte Heimat, die an diesem Wochenende spürbar lebendig wurde.Die Feierlichkeiten endeten jedoch nicht auf dem Großen Ring. Am Freitag- und Samstagabend luden die SJD und der DJVS zu Afterpartys in Neppendorf ein. Besonders am Samstag, als DJ Dominik von Radio Siebenbürgen auflegte, wurde bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen weitergefeiert.Ein unvergessliches Ereignis war Peter Maffays Konzert am Sonntagabend. Rhea Klein, Öffentlichkeitsreferentin der SJD, hatte sogar die Gelegenheit, den berühmten Musiker und Landsmann zu interviewen. Die Stimmung auf dem Großen Ring war überwältigend, und rundete dieses außergewöhnliche Wochenende gebührend ab.Die SJD bedankt sich herzlich bei allen Helfern und Unterstützern, die zum Erfolg des Jugendpavillons und der zahlreichen Aktionen beigetragen haben. Das Große Sachsentreffen 2024 wird noch lange in Erinnerung bleiben – als ein Fest der Gemeinschaft, der Tradition und einer grenzenlosen Heimat. Das Jugendpavillon wurde gefördert vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen.

Rhea Klein