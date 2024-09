Gelungenes erstes Probewochenende der SJD-Musikgruppe

Vom 6. bis 8. September fand im KJG-Jugendtagungshaus Thomas Morus in Ettenbeuren das erste Probewochenende der neu gegründeten Musikgruppe der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) statt. Die Gründung der Gruppe geht auf die Initiative von Patrick Krempels, Melanie Pauli, Tobias Krempels und Patrick Brusch zurück. Bereits am diesjährigen Heimattag hatten sich junge Musikerinnen und Musiker zu einer Blasmusik-Jamsession auf dem Jugendzeltplatz zusammengefunden. Aus diesem Treffen entwickelte sich die Gruppe, die nun ihr erstes Probewochenende mit 13 Teilnehmenden unter der musikalischen Leitung von Siegfried Krempels absolvierte.

Erstes Probewochenende der neu gegründeten Musikgruppe der SJD. Foto: Rhea Klein

Nach einem gemütlichen Abendessen startete die erste Probeneinheit, bei der sich die Jugendlichen und Siegfried Krempels auch musikalisch kennenlernen konnten. Am Samstagmorgen fanden sich alle Musikerinnen und Musiker bereits um 9.00 Uhr zur Fortsetzung der Proben ein. Die Gruppe arbeitete an Stücken wie der „Recklich Med“, der „Sternpolka“ und dem „Siebenbürgermarsch“. Zum Mittagessen gab es zur Stärkung Ciorbă de Perişoare sowie Vinete mit frischen Tomaten. Zwischen den Proben wurde eine Idee für ein Instagram-Reel umgesetzt. Auch wenn einige der Teilnehmenden zunächst kamerascheu waren, ließen sich letztlich doch alle wortwörtlich „mitreißen“. Am Nachmittag ging es mit modernen Stücken wie „All in“ und „Ein Leben lang“ von den Fäaschtbänklern weiter. Die intensiven Proben bereiteten die Gruppe auf ihren ersten Auftritt beim Volkstanzwettbewerb (VTW) vor. Den Samstagabend ließ die Gruppe gemütlich am Lagerfeuer ausklingen, während dabei gemeinsam Ideen für einen Gruppennamen gesammelt wurden.Am Sonntag wurde das Wochenende mit einer letzten Probeneinheit abgerundet, in der die am Wochenende erarbeiteten Stücke wiederholt und gefestigt wurden. Neben den musikalischen Einheiten wurden auch organisatorische Aspekte für die Zukunft der Gruppe besprochen. Dabei ging es unter anderem um die Probenhäufigkeit und die Art der Auftritte. Man einigte sich darauf, künftig zwei Probenwochenenden im Jahr sowie einzelne Probentage vor Auftritten, je nach Bedarf, durchzuführen. Die Gruppe ist hinsichtlich der Art der Auftritte vielseitig interessiert. Zunächst wird der Schwerpunkt auf SJD-Veranstaltungen liegen, aber auch Trachtenumzüge wurden positiv erwähnt. Weitere Möglichkeiten für Auftritte werden sich sicherlich im Laufe der Zeit ergeben.Das Projekt wurde von der Kreisgruppe München des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. initiiert und in Kooperation mit der SJD durchgeführt. Es wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e. V. gefördert. Das Kulturwerk wird ausschließlich vom Freistaat Bayern, aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales, im Rahmen einer institutionellen Förderung finanziert. Unser besonderer Dank gilt Siegfried Krempels für seine musikalische Leitung. Er weiß, wie man das Beste aus uns herausholt und sorgt dabei immer für gute Stimmung und einen herzlichen Lacher. Wir möchten auch Heidi Mößner für ihre Unterstützung bei der Verpflegung danken sowie den tatkräftigen Mitgliedern der Bundesjugendleitung der SJD, die zum Gelingen des Wochenendes beigetragen haben. Mit diesem Wochenende hat die junge Musikgruppe einen vielversprechenden Grundstein gelegt und blickt motiviert ihrem ersten Auftritt entgegen. Wer ebenfalls Lust hat mitzumachen, kann sich gerne unter musik{ät]sjd-siebenbuerger.de melden oder uns bei unserem ersten Auftritt am VTW ansprechen.

Rhea Klein, Melanie Pauli