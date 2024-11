Jugendtanzgruppe Böblingen auf drittem Platz beim SJD-Volkstanzwettbewerb

Der 26. Oktober wird uns auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, denn an diesem Tag wurde die Zahl 3 zu unserer Glückszahl! Beim 30. Volkstanzwettbewerb (VTW) der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) in Lahnau sicherten wir, die Jugendtanzgruppe Böblingen, uns den überraschenden 3. Platz. Gemeinsam mit der Tanzgruppe Augsburg, denen wir von Herzen ebenfalls zum 3. Platz gratulieren, schafften wir es unter die Top 3 der 14 starken Teilnehmergruppen. Ein herzlicher Glückwunsch geht auch an die anderen Siegertanzgruppen aus Heilbronn und Traunreut!

Jugendtanzgruppe Böblingen freut sich über den dritten Platz beim SJD-Volkstanzwettbewerb. Foto: Michelle Kessler

Frühmorgens starteten wir am Vereinsheim in Böblingen mit über 40 Tänzer/innen und Fans im Bus der Omnibusvermietung „der kleine Stuttgarter“ – chauffiert von unserem treuen Busfahrer Friedhelm, der uns bereits 2023 sicher zum Wettbewerb gebracht hatte. In Lahnau durften wir als dritte Gruppe auftreten und präsentierten unseren eigens kreierten Bändertanz mit einer schön verzierten Krone in der Mitte. Nach der Mittagspause traten wir erneut als dritte Gruppe mit dem traditionellen Pflichttanz „Kruezkönig“ an. Ein besonderer Moment war der gemeinsame Trachtenaufmarsch mit der neu gegründeten Musikgruppe der SJD „Off-Beat“.Bei der Siegerehrung wurden wir dann völlig überrascht: Mit dem dritten Platz hatten wir überhaupt nicht gerechnet! Die Freude war so groß, dass selbst unser Maskottchen, das „SiebenBÄRchen“ Friedhelm (eine Hommage an unseren treuen Busfahrer), nicht mehr stillsitzen konnte und mit uns jubelte. Abends beim Ball sorgte die Band „Traunsound“ für großartige Stimmung. Nach einer kurzen Nacht fuhren wir zurück ins Vereinsheim, übernachteten dort und genossen am nächsten Morgen ein gemeinsames Frühstück.Dankbar blicken wir auf dieses Wochenende zurück, bei dem wir am Tag vor dem VTW auch noch die standesamtliche Trauung unserer lieben Freunde Sandra und Marc Bruckner feiern durften. Wir wünschen ihnen für ihre gemeinsame Zukunft alles erdenklich Gute und Gottes reichen Segen. Das Schönste am VTW ist, dass alle Tanzgruppen zusammenkommen und wir Tradition und Gemeinschaft feiern! An dieser Stelle sei auch der SJD für die Organisation ganz herzlich gedankt.

Andrea Krafft