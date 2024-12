Malwettbewerb für Kinder in Bayern: „Bilder der Heimat in Kinderaugen“

Kommendes Jahr jähren sich Flucht und Vertreibung zum achtzigsten Mal. Zu diesem Anlass ruft die bayerische Aussiedler- und Vertriebenenbeauftragte Dr. Petra Loibl den Malwettbewerb „Bilder der Heimat in Kinderaugen“ ins Leben.

Kinder in Bayern im Alter von sechs bis zwölf Jahren sind aufgefordert, die Geschichte und Kultur der Heimat ihrer Groß- und Urgroßeltern in den ehemaligen deutschen Ostgebieten und früheren deutschen Siedlungsgebieten im östlichen Europa und die Gefühle, Erinnerungen und Assoziationen, die sie damit verbinden, in Malereien oder Zeichnungen zu erfassen. Die Wahl des konkreten Motivs (Menschen, Tiere, Landschaften, Gegenstände etc.), das mit der einstigen Heimat ihrer Vorfahren zu tun hat, liegt allein bei den Kindern. Da diese im Allgemeinen keinen unmittelbaren Bezug zu diesen Regionen haben dürften, werden sie – bevor sie etwas malen – mit den Menschen in ihrer Familie, die diese Regionen und deren Geschichte, Kultur, Landschaften und Traditionen kennen, sprechen und sich austauschen. So kommt ein Dialog der Generationen, ein Gespräch mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in Gang. Beim Wettbewerb soll es nicht ums „Gewinnen“, um Perfektion, gehen, sondern „der Weg ist das Ziel“.Gleichwohl gibt es keinen Wettbewerb ohne Preise, auch wenn diese nur symbolischer Natur sein werden. Deshalb hat Dr. Petra Loibl eine aus fünf Personen, Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Wissensoffensive – Geschichte der Deutschen in Ostmitteleuropa“ des BdV Bayern, bestehende Jury berufen, die sich die Bilder anschauen und Bewertungskriterien entwickeln soll, nach denen sie drei Preisträger küren wird. Unabhängig von deren Entscheidung möchte die Aussiedlerbeauftragte – vorbehaltlich des Einverständnisses der Künstlerinnen und Künstler und ihrer Eltern – alle eingereichten Bilder eine Zeit lang in ihrer Geschäftsstelle im Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales ausstellen. Die Bilder können ab sofort bis zum Beginn der Osterferien 2025 in der Geschäftsstelle der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Winzererstraße 9, 80797 München, abgegeben oder an sie versandt werden.Einzige Vorgabe an die Kinder ist beim Wettbewerb: „Wie siehst Du die alte Heimat Deiner Familie? Was fällt Dir dazu ein? Lass Deine Gedanken einfach treiben! Hier gibt es kein Richtig oder Falsch“. Es soll weniger um einen „Wettbewerb“ gehen (zumal eine vollkommen objektive Beurteilung angesichts des vergleichsweise großen Altersspektrums auch kaum möglich ist), sondern darum, ein Gespräch der Generationen in Gang zu bringen und letztlich um einen großen Spaß für Kinder und ihre Familien.