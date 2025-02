2. Februar 2025

Ein Wochenende voller Inspiration: Tanzgruppen-Austausch der SJD

Vom 17. bis 19. Januar fand der diesjährige Tanzgruppen-Austausch in Dinkelsbühl statt. Bereits am Freitagabend trafen sich die meisten Tanzgruppenleiter in der Jugendherberge Dinkelsbühl. Nachdem der Großteil gegen 19.00 Uhr angereist war, startete der Abend mit einem gemeinsamen Essen in der „Meiser Altstadt Brasserie”. Zurück in der Jugendherberge ließ man den Abend in geselliger Runde ausklingen.

Teilnehmer des Tanzgruppen-Austauschs gemeinsam mit Referentin Heidi Mößner (ganz rechts). Foto: MK Der Samstag begann im Seminarraum „Segringer Tor“. Nach einem kurzen Kennenlernspiel hielt Heidi Mößner, Stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., einen interaktiven Vortrag. Sie erläuterte die Struktur des Verbandes und stellte die Partnerorganisationen vor, mit denen der Verband und die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) zusammenarbeiten. Ein zentraler Punkt ihres Vortrags war der Rückgang der Mitgliederzahlen. Gemeinsam diskutierten die Teilnehmenden, wie Mitglieder der Tanzgruppen zur SJD-Mitgliedschaft motiviert werden könnten. Themen wie Mitgliedsbeiträge, Vorteile für Mitglieder und Maßnahmen zur Förderung der Tanzgruppen sorgten für einen regen Austausch.



Nach einer kurzen Mittagspause ging es weiter mit dem Workshop „Individuelle Einschätzung der Ehrenamtlichen Arbeit”, in dem jede Person darüber reflektierte, was sie zum Ehrenamt antreibt und wie die persönlichen Fähigkeiten ideal eingesetzt werden könnten. Anschließend wurden Herausforderungen und häufig auftretende Probleme des Ehrenamts – insbesondere bezogen auf die Rolle der Tanzgruppen-Leitungen – reflektiert. Gemeinsam erarbeiteten die Teilnehmenden Strategien gegen Mitgliederverluste in den Tanzgruppen, für mehr Engagement, an Auftritten teilzunehmen und sprachen über Methoden gegen Grüppchenbildung und andere Konflikte.



Ein weiterer Punkt des Tages war die Überarbeitung der Bewertungsbögen für den Volkstanzwettbewerb (VTW). Nach einem gemeinsamen Abendessen in der Gaststätte „Sonne“ ließ die Gruppe den Tag im „Stern“ ausklingen. Ein nächtlicher Spaziergang durch das winterliche Dinkelsbühl bot eine neue Perspektive auf die Stadt, die viele sonst nur während des Heimattags kennen.



Am Sonntagmorgen kamen die Teilnehmenden noch einmal im Seminarraum zusammen. Es stand die Nachbesprechung der Veranstaltungen des vergangenen Jahres auf dem Programm: Was lief gut? Was könnte verbessert werden? Auch die Planung für 2025 wurde intensiv besprochen. Zu den anstehenden Terminen gehören:



• Vorbereitungsseminar: 28.-30. März

• Volkstanzwettbewerb: 25. Oktober



Ein Schwerpunkt war der Heimattag 2026, bei dem die SJD als Mitausrichter eine zentrale Rolle übernimmt. Bereits für 2025 wird die SJD für den Abzeichenverkauf mitverantwortlich sein und ist deswegen auf die Unterstützung der Mitglieder, der Tanzgruppen und Jugendgruppen angewiesen, um ausreichend Abzeichenverkäufer stellen zu können. Erste Ideen, wie sich die SJD beim Heimattag 2026 hervorheben kann, wurden ebenfalls gesammelt. Wie immer gilt, wer Ideen hat oder sich einbringen möchte, darf sich gerne an die SJD wenden.



Kulturreferentin Sandra Bruss und die stellvertretende Kulturreferentin Lisa Göddert beendeten den Austausch kurz nach 12.00 Uhr. Nach einem gemeinsamen Aufräumen verabschiedeten sich die Teilnehmenden und machten sich mit vielen Ideen und neuem Tatendrang auf den Heimweg.



Danke an unsere Referentin Heidi Mößner, Stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Abschließend bedanken wir uns für die Förderung durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., das ausschließlich durch den Freistaat Bayern, aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales, im Rahmen einer institutionellen Förderung finanziert wird. Der Samstag begann im Seminarraum „Segringer Tor“. Nach einem kurzen Kennenlernspiel hielt Heidi Mößner, Stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., einen interaktiven Vortrag. Sie erläuterte die Struktur des Verbandes und stellte die Partnerorganisationen vor, mit denen der Verband und die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) zusammenarbeiten. Ein zentraler Punkt ihres Vortrags war der Rückgang der Mitgliederzahlen. Gemeinsam diskutierten die Teilnehmenden, wie Mitglieder der Tanzgruppen zur SJD-Mitgliedschaft motiviert werden könnten. Themen wie Mitgliedsbeiträge, Vorteile für Mitglieder und Maßnahmen zur Förderung der Tanzgruppen sorgten für einen regen Austausch.Nach einer kurzen Mittagspause ging es weiter mit dem Workshop „Individuelle Einschätzung der Ehrenamtlichen Arbeit”, in dem jede Person darüber reflektierte, was sie zum Ehrenamt antreibt und wie die persönlichen Fähigkeiten ideal eingesetzt werden könnten. Anschließend wurden Herausforderungen und häufig auftretende Probleme des Ehrenamts – insbesondere bezogen auf die Rolle der Tanzgruppen-Leitungen – reflektiert. Gemeinsam erarbeiteten die Teilnehmenden Strategien gegen Mitgliederverluste in den Tanzgruppen, für mehr Engagement, an Auftritten teilzunehmen und sprachen über Methoden gegen Grüppchenbildung und andere Konflikte.Ein weiterer Punkt des Tages war die Überarbeitung der Bewertungsbögen für den Volkstanzwettbewerb (VTW). Nach einem gemeinsamen Abendessen in der Gaststätte „Sonne“ ließ die Gruppe den Tag im „Stern“ ausklingen. Ein nächtlicher Spaziergang durch das winterliche Dinkelsbühl bot eine neue Perspektive auf die Stadt, die viele sonst nur während des Heimattags kennen.Am Sonntagmorgen kamen die Teilnehmenden noch einmal im Seminarraum zusammen. Es stand die Nachbesprechung der Veranstaltungen des vergangenen Jahres auf dem Programm: Was lief gut? Was könnte verbessert werden? Auch die Planung für 2025 wurde intensiv besprochen. Zu den anstehenden Terminen gehören:Ein Schwerpunkt war der Heimattag 2026, bei dem die SJD als Mitausrichter eine zentrale Rolle übernimmt. Bereits für 2025 wird die SJD für den Abzeichenverkauf mitverantwortlich sein und ist deswegen auf die Unterstützung der Mitglieder, der Tanzgruppen und Jugendgruppen angewiesen, um ausreichend Abzeichenverkäufer stellen zu können. Erste Ideen, wie sich die SJD beim Heimattag 2026 hervorheben kann, wurden ebenfalls gesammelt. Wie immer gilt, wer Ideen hat oder sich einbringen möchte, darf sich gerne an die SJD wenden.Kulturreferentin Sandra Bruss und die stellvertretende Kulturreferentin Lisa Göddert beendeten den Austausch kurz nach 12.00 Uhr. Nach einem gemeinsamen Aufräumen verabschiedeten sich die Teilnehmenden und machten sich mit vielen Ideen und neuem Tatendrang auf den Heimweg.Danke an unsere Referentin Heidi Mößner, Stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Abschließend bedanken wir uns für die Förderung durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., das ausschließlich durch den Freistaat Bayern, aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales, im Rahmen einer institutionellen Förderung finanziert wird. Rhea Klein

Schlagwörter: Tanzgruppen, Dinkelsbühl, Seminar, SJD

Bewerten: 11 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.