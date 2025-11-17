



17. November 2025

Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München holt Platz auf dem Treppchen bei Volkstanzwettbewerb

Was für eine Überraschung! Beim diesjährigen Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) in Pleinfeld (Bayern) hat sich die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München einen geteilten zweiten Platz ertanzt – gemeinsam mit der Tanzgruppe Augsburg und der Jugendtanzgruppe Heilbronn belegte sie den zweiten Platz. Nach 16 Jahren ohne Platzierung war die Freude in unser Tanzgruppe riesig – und das konnte man uns bestimmt auch ansehen.

Die Jugendtanzgruppe München in Pleinfeld. Foto: Florian Spielhaupter Wir freuen uns, dass wir mit unserem Auftritt die Jury und das Publikum begeistern konnten. Besonders stolz sind wir auf unseren schwedischen Kürtanz „Hitta fjällan“, den wir von unserem Internetfreund Ulf gelernt haben. Trotz seines betagten Alters verfolgte er den Wettbewerb über den Livestream und freute sich mindestens genauso wie wir. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei allen Personen im Hintergrund bedanken, die die Liveübertragung möglich gemacht haben.



Wir hätten wirklich nicht damit gerechnet, auf dem Treppchen stehen zu dürfen – umso größer war die Überraschung und die Freude bei der Siegerehrung. Dass wir uns den zweiten Platz teilen dürfen, empfinden wir als schöne Geste und als Zeichen der Gemeinschaft im Volkstanz. Denn wie wir alle wissen, ist geteiltes Glück doppeltes Glück oder in diesem Fall sogar dreifaches. An dieser Stelle möchten wir natürlich auch der Jugendtanzgruppe Traunreut, die den dritten Platz belegt, und der Siegertanzgruppe aus Heidenheim herzlich gratulieren. Wir freuen uns schon auf den Gastauftritt auf dem Großen Siebenbürgerball im Januar bei uns in München.



Bei einem Volkstanzwettbewerb in Bayern auf dem Treppchen zu stehen, war für uns ein ganz besonderer Moment. Nach so vielen Jahren wieder dort oben zu sein, fühlt sich einfach großartig an – ein Erlebnis, das uns sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird, und vor allem auch neuen Schwung in unsere Gruppe gebracht hat. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Elisabeth Gadelmeier

