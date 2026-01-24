



Ski, Schnee und Partystimmung mit der SJD

Auch in diesem Jahr lädt die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) wieder zur beliebten Skifreizeit ein. Vom 13. bis 15. März wird Saalbach-Hinterglemm zum Treffpunkt für alle, die Wintersport, Gemeinschaft und ausgelassene Stimmung verbinden möchten.

Gruppenbild der Teilnehmer der SJD-Skifreizeit 2025. Foto: SJD Tagsüber stehen Skifahren und Snowboarden im Mittelpunkt, abends wird gemeinsam gefeiert. Für beste Partystimmung sorgt die „Combo"-Band. Gute Laune, Spaß und unvergessliche Momente sind garantiert. Der Anmeldestart erfolgt online am 4. Februar über die Website der SJD (SJD-siebenbuerger.de). Dort findest du alle weiteren Informationen zur Skifreizeit. Wir freuen uns auf dich!

